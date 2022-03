L’arrivo della primavera ci porterà la mezza stagione, quella dalle temperature incerte e pazzerelle, che combina i 20 gradi con quel venticello fresco davvero fastidioso.

Si tratta di un vero attentato al nostro armadio, che non solo deve contenere capi d’abbigliamento per ogni clima ma spesso non ha neanche quello che ci serve.

In sostanza, una sola domanda si accende a intermittenza nella nostra mente e risuona come la sirena di un allarme: “Come mi vesto?”.

Per scampare a un’eterna indecisione, in un articolo precedente, abbiamo visto 3 outfit da avere nell’armadio ideali per affrontare questo periodo particolare.

Abbiamo parlato di capispalla, di maglieria e di pantaloni, ma non ci siamo addentrati più di tanto nel fantastico mondo delle scarpe.

A questo è dedicato proprio l’articolo di oggi e in più conosceremo un accessorio versatile che realmente apparterrà alla categoria del “mai più senza”.

Sono queste le scarpe all’ultima moda per la mezza stagione più un accessorio chic da sfoggiare con ogni look

Nella categoria dell’elegante/sporty chic rientrano a pieno titolo le sling back.

Si tratta di scarpe chiuse davanti, solitamente a punta, che lasciano scoperto il tallone ma fissate con un cinturino sul retro della caviglia.

In alternativa, possono anche chiudersi con una serie di lacci da intrecciare sempre sulla caviglia o fino a metà polpaccio.

I materiali sono la pelle e il raso, nei classici colori nero e nude e, da ormai due anni, in quelli più pop del rosa, verde e blu.

Il tacco, invece, può variare da un 3 centimetri fino ad un 8-10 centimetri.

Sempre in questa categoria, poi, rientrano le mules o i tradizionali sabot chiusi sul davanti, da portare in versione flat o con tacco.

Sapore di mare

Un anticipo di brezza marina e pelle abbronzata con queste scarpe adatte per il tempo libero che sono le espadrillas.

Si caratterizzano per avere la suola in corda mentre la parte superiore solitamente è in tela decorata, pelle oppure scamosciato.

La chiusura è con i classici lacci da intrecciare come vogliamo e per slanciarci potremmo acquistare la versione con zeppa.

Comodità al primo posto

Per camminare tanto e sentirsi belle, cool ma comode, potremmo invece optare per:

delle ballerine, grande ritorno di moda dagli anni ’90-2000, magari di un bel colore rock come il fucsia;

le classiche sneakers, soprattutto di tela.

Dal profondo Texas

Infine, il Texas ci regala praticamente gli unici stivali e stivaletti adatti per il caldo-freddo, i texani.

Quest’anno spopolano le colorazioni neutre del beige e del tortora, in versione scamosciata e con tacchi più alti da abbinare con vestiti svolazzanti e variopinti.

L’accessorio passe par tout

Quindi, abbiamo visto che sono queste le scarpe all’ultima moda per il periodo che va da fine marzo a metà maggio.

Contemporaneamente, però, spopolerà un accessorio da abbinare con tutto e da indossare per dare colore al look e riparare la gola in modo glam, il foulard.

Il modello più iconico è simile alla sciarpa, morbido, leggerissimo e solitamente decorato.

In alternativa, possiamo valutare il modello “strozzacollo”, una fettuccia in seta più elegante da portare stile cravattino.