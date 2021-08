Le zanzare sono una delle maggiori seccature in estate. Rovinano il sonno con il loro ronzio fastidioso e ci lasciano punture fastidiosissime. Inoltre, spesso, ci costringono a rinunciare a spazi all’aperto come giardini o balconi di casa.

Non lasciamoci rovinare la pelle e le nostre serate da questi insetti molesti. Pochi sanno che sono queste le piante che con il loro odore profumano il terrazzo e scacciano le zanzare. Non solo, ma molte possono anche essere usate in cucina e come decorazione. Insomma, hanno triplo beneficio.

Sono queste le piante profumatissime che decorano il terrazzo e allontanano le zanzare

Di recente gli zampironi non sembrano essere una buona alternativa allo spray, in quanto ci potrebbero essere potenziali danni per la salute dovuti al fumo passivo. Per questo, sempre più persone stanno cercando delle alternative più eleganti e naturali. Ecco quindi, come entrano in gioco le piante.

In particolare, sono queste le piante profumatissime che decorano il terrazzo e allontanano le zanzare. Il motivo non è ancora chiaro, ma è stato largamente documentato come le zanzare non sopportino questi profumi e tendino ad allontanarsi. Per lo stesso motivo, lo spray antizanzare è molto efficace. Se, però, vogliamo evitare qualcosa di chimico, optiamo per queste soluzioni alternative.

La prima, profumatissima pianta che consigliamo è la lavanda. Sebbene molto attraente per alcuni insetti e molti umani, l’odore che emana è odiato dalle zanzare. Lo stesso vale per la più conosciuta citronella, repellente antizanzare conosciutissimo ed efficacissimo. Non disdegniamo la calendula, che oltre alle zanzare allontana anche i parassiti, o l’eucalipto se abbiamo la possibilità di piantarlo.

Piante più facili da coltivare in balcone sono i gerani, facili da trovare in molte case per abbellire i davanzali, la monarda e l’erba gatta. Se piantiamo quest’ultima, teniamo d’occhio il nostro amato gatto. Come suggerisce il nome, ne vanno assolutamente pazzi. Se vogliamo optare per la monarda, ricordiamo che attrae molte farfalle e api, tutti insetti buoni per l’ambiente.

Piante aromatiche antizanzare ottime anche in cucina

Alcune piante da poter usare anche in cucina che fungono da eccellenti repellenti sono il rosmarino, il basilico e la menta. Tutte opzioni non tossiche e buonissime per rendere gustosi moltissimi piatti. Anche la salvia è ottima, specialmente se bruciata. Se, quindi, amiamo i barbecue, consideriamo di bruciare una manciata di salvia nel fuoco. Non solo emanerà un odore buonissimo, ma scaccerà le zanzare e salverà la nostra grigliata.

Se oltre alle zanzare non riusciamo a sopportare il caldo, diamo un’occhiata a questo articolo qui. Ci svelerà tantissimi trucchi poco conosciuti da provare assolutamente per rinfrescarsi anche senza aria condizionata.