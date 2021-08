Con un piccolo sforzo le azioni IREN potrebbero aggiornare i massimi storici e partire per uno strepitoso rialzo. Si trovano, infatti, a contatto, sia sul time frame settimanale che su quello mensile, con resistenze la cui rottura potrebbe aprire a un rialzo di circa il 100%.

Di quanto sta accadendo dal punto di vista dell’analisi grafica ci occuperemo tra poco, adesso diamo uno sguardo alla valutazione della società utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione.

Iniziamo col dire che IREN si conferma essere la migliore utility italiana come già discusso in un precedente report. La classifica è ottenuta considerando un parametro che tiene conto di cinque diversi aspetti: la potenziale sottovalutazione/sopravvalutazione, le attese per la crescita degli utili, la passata crescita degli utili, la politica dei dividendi, la solidità finanziaria. Per ciascuna area si assegna un punteggio massimo pari a 6, per cui il punteggio massimo ottenibile è 30. Nel caso di IREN il punteggio ottenuto è pari a 20 su 30.

Tra i principali punti di forza del titolo c’è un ottimo rapporto prezzo utili e un fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, molto superiore rispetto alle quotazioni attuali. Inoltre il rendimento del dividendo di IREN si è sempre mantenuto negli anni tra il 3% e il 4%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Con un piccolo sforzo le azioni IREN potrebbero aggiornare i massimi storici e partire per uno strepitoso rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 20 agosto a quota 2,728 euro in ribasso dello 1,45% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici, sia sul settimanale che sul mensile il livello chiave passa per area 2,78 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, che rappresenta il II obiettivo di prezzo, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area3,2 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,354 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Una chiusura mensile superiore a 2,78 euro, poi, avrebbe un impatto rialzista molto più di ampia portata. Si aprirebbe, infatti, le porte a una continuazione del rialzo fino in area 5,21 euro per un potenziale rialzo di oltre il 90%.

Da adesso fino alla fine di agosto, quindi, monitorare con attenzione area 2,78 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile