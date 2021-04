Sono queste le motivazioni più nascoste che spingono l’uomo a tradire

Il tradimento è un tema davvero scottante. Coinvolge sia gli uomini che le donne. Può essere motivo di rottura o meno di una relazione. Un segnale importante per capire che esiste una problematica seria. Probabilmente non ci si trova di fronte ad un rapporto di coppia sano.

Quando si consuma un tradimento, le emozioni sono molteplici. Il fedifrago, inoltre, non è immune da sentimenti contrastanti e dolorosi.

Nella nostra società monogamica, vi è una esclusività nella coppia che non si trova in altre culture. In ogni famiglia si inculca ai figli il valore della fedeltà e della lealtà nei confronti del partner. Ma allora perché esiste l’infedeltà?

Sono queste che vedremo le motivazioni più nascoste che spingono l’uomo a tradire.

Una comunicazione efficace è basilare

In molte coppie ci sono delle problematiche. Nonostante l’amore e la voglia di stare insieme, non sempre si va d’accordo. Ciò può essere dovuto alla mancanza di interscambio. Si creano delle aspettative reciproche implicite che a volte vengono tradite.

La chiave per una relazione soddisfacente è di sicuro l’affetto e la voglia di stare insieme. Ma una pianta ha bisogno di sole e acqua per crescere. Il sostentamento di una coppia è la comunicazione efficace. Essa è basilare per una completa salute mentale e fisica. Il non detto e la rabbia muta sono deleteri. Portano a insoddisfazione e irrequietezza. Il culmine può essere il tradimento.

Diverse ragioni spingono all’infedeltà

Ogni essere umano è un mondo a sé. È difficile generalizzare. Ogni individuo ha le sue motivazioni uniche e peculiari. Sono diverse le ragioni che spingono all’infedeltà.

Innanzitutto, il tradimento dà delle emozioni forti. Qualcuno potrebbe commettere adulterio solo per provare l’ebrezza del proibito.

Potrebbero esserci dei problemi sepolti e mai risolti. L’uomo vuole uscire dalla routine cristallizzata di un rapporto piatto e insoddisfacente. Un tradimento riaccende il fuoco della passione.

Tradire può essere un tentativo di richiamare l’attenzione di un partner percepito come troppo distante.

Un ultimo e fondamentale motivo è la paura dei legami seri e adulti. Dell’intimità. Della vicinanza reale. Quando ci si lega troppo ad una persona, in alcuni casi, si tende a scappare.