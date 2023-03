Sono queste le donne più forti e intelligenti dello zodiaco! Scopri quali sono questi segni perché uno ti sorprenderà

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, nata nel 1975 per ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne. Questa ricorrenza ricade proprio l’8 marzo per omaggiare centinaia di donne operaie vittime di un incendio nella città di New York nel 1908. Oggi ci concentreremo sulla figura della donna e sveleremo a quali segni zodiacali appartengono le donne più determinate e argute.

A questo proposito, oggi sveleremo quali sono le donne dal carattere più forte e tenace secondo l’astrologia. Ogni segno zodiacale possiede delle caratteristiche proprie, pregi e difetti. Ma tra uomini e donne possiamo ancora riscontrare differenze e tratti comuni. Se vuoi saperne di più e scoprire se fai parte di questi segni zodiacali dal carattere così tenace e brillante, continua nella lettura.

Sono queste le donne più forti secondo l’oroscopo dell’8 marzo: tra questi c’è un segno di Fuoco

Passione, determinazione e tenacia: sono questi i tratti distintivi delle donne che appartengono al segno zodiacale dell’Ariete. Le donne Ariete a prima vista possono apparire fragili, ma nascondono una forza d’animo davvero incredibile che sfoderano nelle situazioni più difficili.

Le donne nate sotto questo segno di Fuoco possiedono anche una spiccata curiosità ed arguzia e non si accontentano mai di ciò che ottengono. Una volta prefissato un obiettivo, le donne Ariete lotteranno con le unghie e con i denti per riuscire al meglio nel loro intento. Vivere accanto a loro può non essere semplice, perché pensano sempre di avere ragione. Tuttavia, possiedono un grande cuore e sono estremamente sincere. Insomma, chi trova una donna Ariete come compagna o come amica trova un tesoro.

Le donne appartenenti a questo segno d’Aria non si arrendono mai

Le donne nate sotto il segno dei Gemelli possiedono una personalità unica. Intelligenza, intuito e grandi capacità comunicative fanno parte dei Gemelli. Queste persone amano con passione e in modo molto sincero. Le Gemelli sognano ad occhi aperti, tuttavia mantenendo sempre i piedi ben piantati a terra.

Le donne dei Gemelli sono molto testarde e hanno l’animo del leader. Non conviene discutere con loro perché troveranno un modo per dimostrare le loro ragioni ed uscirne vincitrici. Queste donne sono molto legate alla famiglia, credono nell’amore e sono sempre pronte ad aiutare i loro cari. Inoltre, le donne Gemelli credono profondamente nelle amicizie sincere: una volta tradita la loro fiducia, riconquistarla del tutto sarà pressoché impossibile.

Un altro segno d’Aria può vantare le donne più tenaci e perseveranti dello zodiaco

Sono queste le donne più forti: quelle che appartengono al segno zodiacale dell’Acquario. All’apparenza molto docili e tranquille, le donne dell’Acquario sono estremamente testarde ed indipendenti. Mai sottovalutare la forza di una donna nata sotto questo segno d’Aria.

Le donne Acquario sanno sempre ciò che vogliono e sono persone molto leali e schiette. Le Acquario ti diranno sempre ciò che pensano, ma cercheranno di farlo con delicatezza e modi gentili. Anche se sono sensibili e dolci, queste donne nei momenti difficili non si lasciano abbattere dagli eventi e difficilmente chiederanno l’aiuto degli altri.

Orgoglio e coraggio fanno parte della loro personalità. Avere nella propria vita una donna dell’Acquario è un vero dono perché se hai bisogno di aiuto non si tireranno mai indietro.