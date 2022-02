Per calmare dolori muscolari di schiena, gambe e braccia ed infiammazioni alle articolazioni questo olio essenziale profumatissimo sembrerebbe un vero portento

A volte ci sono dolori davvero insopportabili e che possono tormentarci anche per lunghi periodi.

È questo, ad esempio, il caso dei dolori muscolari e articolari, che possono colpire indistintamente uomini e donne di qualsiasi età.

Questo vale soprattutto per fastidi a carico dell’apparato muscolare sia per malattie infiammatorie delle articolazioni come, ad esempio, l’artrite.

Alla base del dolore muscolare possono esserci le cause più disparate, come uno sforzo eccessivo o un movimento avventato.

Eventi che possono accadere durante attività lavorative particolarmente intense o una sessione di sport troppo “spinta”.

In tal senso, possono influire anche fenomeni come lo stress e il mantenimento di una scorretta postura.

In commercio esistono tantissimi antinfiammatori sia in crema che in altre forme come pastiglie e soluzioni iniettabili.

Tuttavia, a meno che la situazione non sia particolarmente drammatica, possiamo prima di tutto tentare una via che ci viene offerta dai rimedi naturali.

Prevenzione

La prima cosa da fare è individuare la causa del nostro dolore.

In questo ovviamente un aiuto fondamentale arriva dal nostro medico di fiducia, che sicuramente può guidarci nell’individuazione del problema.

Ci sono, però, alcuni consigli “universali”, che in qualche modo possono aiutarci a prevenire diversi problemi.

Per quanto possa sembrare scontato è importantissimo ricordare la necessità di mantenere il giusto peso forma.

Questo ovviamente è sempre utilissimo, ma lo è ancora di più se soffriamo di frequenti dolori articolari e patologie muscolo-scheletriche. Il sovraccarico causato dal peso in eccesso, infatti, è determinanti per una vita senza grossi patimenti che non abbiano a che fare con l’invecchiamento.

È molto importante poi svolgere regolarmente un’attività fisica e soprattutto avere l’accortezza di eseguire esercizi adatti al nostro livello di allenamento.

Ricordiamoci sempre di fare anche piccole sessioni di riscaldamento e stretching a fine ed inizio attività.

Per calmare dolori muscolari di schiena, gambe e braccia ed infiammazioni alle articolazioni questo olio essenziale profumatissimo sembrerebbe un vero portento

Oltre a queste accortezze, chiaramente se ci troviamo di fronte a dolori e infiammazioni di intensità lieve o moderata, possiamo cercare sollievo nella natura.

C’è, infatti, una pianta il cui olio essenziale sembrerebbe essere ottimo per lenire certi “acciacchi”.

Si tratterebbe della pianta dell’alloro.

Per calmare dolori muscolari di schiena, gambe, braccia nonché problemi alle articolazioni sembrerebbe infatti davvero ottimo.

Lo stesso varrebbe per bronchiti e sintomi simil-influenzali.

Oltre ad avere uno straordinario profumo che molti conoscono, l’alloro sarebbe anche ricco di vitamina A, C e acido folico.

Per approfondirne le modalità d’uso a scopo lenitivo del dolore possiamo e dobbiamo chiedere consiglio a dei professionisti.

Grazie alle loro indicazioni potremmo davvero trovare una via alternativa a tanti farmaci spesso piuttosto pesanti.

Approfondimento

Addio al mal di schiena al risveglio con questi veloci esercizi adatti anche agli over 60