Lettere Gucci nella cinta e cuissardes: ecco come intende l’estate Elisabetta Gregoraci, stile aggressivo per andare a 100 all’ora

Sono i colori del momento pink e total black e la Gregoraci li utilizza sul palco di Battiti Live insieme al cut out che le star stanno adottando con maggiore frequenza. Ma la Gregoraci ha una marcia in più e aggiunge elementi che rendono i look ancora più intriganti. Ecco di cosa si tratta.

Protagonista di uno dei palchi musicali più seguiti dell’estate e star di Instagram con tantissime foto e milioni di visualizzazioni, Elisabetta Gregoracci documenta i suoi outfit con dovizia di particolari. Nelle foto, le cinte firmate Gucci sono sempre in primo piano, con le lettere in evidenza a caratterizzare stile e design unici e irripetibili. I materiali usati dalla maison sono accuratamente selezionati, sono preziosi e vanno conservati con cura. Sul sito ufficiale, Gucci avverte gli acquirenti, questi oggetti vanno tenuti al riapro da luce diretta, calore e pioggia.

I prezzi partono da 350 euro a salire, non poco per una cinta, ma averli significa possedere e indossare pezzi unici che tutti desiderano. Le cinture che la Gregoraci apprezza sono in pelle e hanno la fibbia con la doppia G. Nelle foto presenti su Instagram la presentatrice le indossa con un vestito corto con i bottoni. La cinta spezza l’outfit e mette in evidenza i fianchi nascondendo eventuali difetti. Che la Gregoraci non ha. Gli stilisti consigliano questo tipo di soluzione per snellire il girovita e avere una figura più armoniosa.

Lettere Gucci nella cinta e cuissardes, non solo per chi se le può permettere. Anche se non firmate le cinte con le lettere nella fibbia possono essere utilizzate negli outfit di questa estate. Ci aiuteranno a rendere il nostro fisico adatto all’abito indossato. Se ne trovano in vendita su diversi siti, Amazon, Etsy, Funawan, Funnybo, con prezzi che variano dai 40 euro fino ad arrivare agli 80 euro.

Anche i cuissardes stanno spopolando nelle passarelle estive. Possono essere abbinati ai vestiti corti e alle cinte con le lettere oppure possiamo scegliere soluzioni alternative. La Gregoraci è uno dei personaggi che maggiormente li utilizza contribuendo alla loro diffusione. Si tratta di stivali che vestono la gamba fin sopra le ginocchia e anche fino a metà coscia. Sono in circolazione da tanti anni, materiali e design sono sempre più moderni, in alcune stagioni vengono riproposti con maggiore decisione ma non passano mai di moda. L’estate è la stagione giusta per sorprendere con questa calzatura davvero provocante.

Lettere Gucci nella cinta e cuissardes, comprare prima di perdere l’occasione

Alla Milano Fashion Week Gregoraci ha indossato cuissardes neri, di pelle, aderenti alla gamba, abbinati a un vestito bon ton stile anni Novanta, insieme al montone tornato di moda. D’estate ha riproposto su Instagram la versione estiva abbinata a un minidress total black con scollatura spaziale. Le versioni del 2016 erano state presentate da Rick Owens e già all’epoca la Gregoraci sembrava conquistata. Insieme a lei, la Buccino e diverse altre star nostrane.

Se vogliamo risparmiare ed essere alla moda possiamo comprare un paio di questi stivali spendendo tra i 16 euro e i 25 euro su siti come Temu, Zalando, Asos. Se vogliamo investire cifre più alte possiamo trovare i cuissardes scontati da 220 euro a 169 euro sul sito Sharlene calzature. Quelli firmati Givenchy costano 800 euro mentre quelli Casedei arrivano a 1.400 euro. La varietà non manca, per ogni portafoglio o capacità di spesa. È possibile seguire i consigli della Gregoraci anche senza svenarsi, essere alla moda quest’estate è una questione di velocità.