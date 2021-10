Ecco un dolce tutto al cioccolato per i veri golosi da trasformare nella perfetta torta di compleanno

Siamo pronti per un’esplosione super peccaminosa di cioccolato? Se siamo dei veri amanti, questa ricetta è fatta apposta per noi.

Si chiama torta del diavolo, devil’s cake più precisamente visto che è una torta americana. La sua forma e il modo in cui si presenta al taglio la rendono perfetta per ogni festa o occasione. Da decorare nel giusto modo e da esporre sopra una campana, ci permetterà di fare un figurone con i nostri ospiti, soprattutto se si tratta di una cena importante o un’occasione particolare.

Ecco infatti un dolce tutto al cioccolato per i veri golosi da trasformare nella perfetta torta di compleanno.

Dalle basi alla copertura il cioccolato è il protagonista assoluto

Questa torta era già presente nei primi anni del 900 in America. Inizialmente si presentava ricoperta di una ganache di colore rosso acceso e una glassa bianca e cremosa. Per limitare l’uso del colorante in pasticceria si è optato per una versione interamente al cioccolato. Insomma un qualcosa che è davvero degno di un diavoletto inventore, ma che ci farà sentire in paradiso ad ogni morso. La sua preparazione non è complessa ma presenta comunque degli step.

Gli ingredienti che riguardano le tre basi di pan di spagna al cioccolato prevedono:

450 gr di farina;

400 gr di zucchero;

300 gr di burro;

4 uova;

70 gr di cacao amaro in polvere;

bicarbonato;

sale fino q.b;

75 ml di acqua;

1 baccello di vaniglia.

Per quanto riguarda invece la crema al cioccolato, che farà anche da copertura, dobbiamo avere:

700 gr di panna fresca liquida;

700 gr di cioccolata fondente in barretta.

Prima di tutto dobbiamo sciogliere il burro al microonde per farlo ammorbidire. Sbattiamolo con delle fruste elettriche o a mano affinché assuma una consistenza quasi cremosa. Aggiungiamo i semi del baccello di vaniglia e lo zucchero. Continuiamo a sbattere il composto ancora per qualche minuto.

Successivamente aggiungiamo le uova una alla volta, continuando a sbattere. A questo punto facciamo bollire l’acqua in un contenitore e dopo averlo setacciato, versiamo il cacao amaro. Verrà fuori una crema dalla consistenza morbida e liscia. Mettiamo da parte e lasciamo raffreddare.

Uniamo i due composti (quello al cacao e quello con burro, uova e zucchero) e poi anche sale, bicarbonato e farina setacciata.

Con un mestolo grande, amalgamiamo bene dal basso verso l’alto, evitando i grumi per ottenere una crema tonica.

A questo punto imburriamo tre tortiere di 20 cm di diametro circa. Dividiamo l’impasto in tre porzioni uguali e riempiamo i singoli contenitori. Cuociamo per circa 35 minuti in forno preriscaldato a 180°.

Una volta pronte le basi, togliamole dagli stampi e lasciamole raffreddare a parte. Per la crema di guarnizione, portiamo a bollore la panna fresca liquida e uniamo i quadretti di cioccolato fondente. Continuiamo a mescolare fino ad avere un composto senza grumi, liscio e cremoso che dovrà raffreddare 15 minuti una volta tolto dal fuoco.

Con questa crema guarniamo il primo disco, copriamo con il secondo disco e spalmiamo ancora. Concludiamo con il terzo e a questo punto ricopriamo l’intera costruzione con la nostra crema al cioccolato.

Serviamoci di una spatolina per dare alla nostra bellissima torta l’effetto ad onde increspate, perfette per accogliere tante candeline!