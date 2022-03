Sono già molti gli automobilisti che per sfuggire ai rincari della benzina e al salasso del carburante userebbero questi trucchi che valgono oro

Probabilmente l’emergenza caro benzina potrebbe essere rientrata con il taglio delle accise decise dall’Esecutivo. Come si suole dire però la materia è ancora in fieri e comunque meglio seguire qualche accorgimento per risparmiare. Questo ci servirà ad esempio anche in vista delle gite fuoriporta di Pasqua. Abbiamo già visto come anche solo lo stile di guida o alcuni semplici controlli dal gommista possano farci risparmiare sulla benzina. Vedremo quindi come in tutta Europa si sia scatenata una sfida fra gli automobilisti per battere il rincaro del carburante. I suggerimenti dei cittadini rimbalzano sui social da un Paese all’altro. Abbiamo raccolto qualche utile suggerimento che potrà farci comodo.

Mai aspettare la riserva

Il suggerimento è quello di non attendere mai che il serbatoio si svuoti completamente per dare un nuovo pieno di benzina. Per questioni di comodità e per non fare tappa fissa dal benzinaio, attendiamo che la tacca della benzina scenda sotto la metà. Ebbene secondo un principio scientifico della chimica, più il serbatoio si svuota, più si riempie di aria. Se la quantità di aria è maggiore di quella del carburante, quest’ultimo tenderà ad evaporare più velocemente. Inoltre lasciare l’auto perennemente in riserva rischia di rovinare gli iniettori e la pompa della benzina.

L’ora migliore per fare benzina

Il risparmio potrebbe essere minimo ma perché rimetterci? Se possiamo risparmiare qualcosa, tanto vale seguire questo consiglio.

Meglio fare il pieno la mattina o comunque quando piove. Quando il calore inizia a farsi sentire, la densità del carburante diminuisce.

Sarebbe, quindi, meglio fare benzina quando quest’ultima sarà più densa.

Va comunque detto che un’indagine di Consumer Reports ha dimostrato che aumentando la temperatura da 60 gradi a 75 gradi Fahrenheit, la benzina aumenterebbe il proprio volume solo dell’1%.

Sono già molti gli automobilisti che per sfuggire ai rincari della benzina e al salasso del carburante userebbero questi trucchi che valgono oro

Ancora dovremmo smontare il portabagagli se non serve. Viaggiare con carichi aggiuntivi causa un esborso notevole di denaro. Questo perché la spinta motrice per un’auto “appesantita” è maggiore rispetto ad una senza carico. Di conseguenza pagheremo più benzina. Meglio quindi smontare il portabagagli e liberarci dei carichi inutili.

Attenzione alla potenza della pistola della benzina

Un altro utile consiglio per risparmiare soldi quando facciamo benzina è quello di non avere fretta quando riempiamo il serbatoio. Teniamo a bada il grilletto e selezioniamo la modalità lenta. Questo perché maggiore è la velocità di caricamento, maggiore sarà la possibilità di evaporazione del carburante.

Uno sguardo alle App

Le App per la comparazione dei prezzi del carburante possono fornire un valido aiuto per trovare l’offerta migliore. Ovviamente il rilevamento dei prezzi nella maggior parte dei casi si affida agli utenti che segnalano i prezzi aggiornati. Fra le App più diffuse troviamo, ad esempio, Prezzibenzina.it, che rileva i prezzi anche dei distributori Nologo o pompe bianche. Anche Google con l’App Waze offre questa funzione e troviamo anche l’opzione servito o self.

Dunque sono già molti gli automobilisti che per sfuggire al caro benzina seguono i consigli elencati.