Natale a tempo di musica, ma non con le consuete melodie natalizie. George Michael e John Lennon rimarranno nella storia per Last Christmas e per Happy Christmas, due pietre miliari per le feste. Tuttavia non sono gli unici refrain del Natale. Ogni tanto arrivano pezzi interessanti, seppur di altro tenore. In questo fine 2021, a deliziare le nostre orecchie saranno cinque canzoni di grande impatto, da parte di un artista poliedrico e in continua evoluzione.

Sono passati più di 30 anni da quando è apparso sulla scena italiana. Un pischello, come si definiva, che fece irruzione sul palco dell’Ariston di Sanremo, con una canzone totalmente fuori dagli schemi di allora. Il grande pubblico lo conobbe in quell’occasione, ma il suo successo tra i giovani risaliva già a qualche anno prima. Un cantante che ha sempre avvertito il bisogno di sperimentare, di portare novità, di non inquadrarsi in uno standard predefinito. Stiamo parlando di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Sono finalmente uscite le canzoni di un grande artista italiano per passare le feste a ritmo di musica

Anche il suo nuovo lavoro non viene meno a quanto detto sopra. Infatti, non uscirà un album tradizionale, perché, parole sue “tanto non li ascolta più nessuno, il consumo di musica è cambiato”. Cinque suoi pezzi sono disponibili da qualche giorno sul suo canale YouTube. Dopo il lancio di “Il boom” del 19 novembre scorso, in occasione della presentazione della seconda edizione del Jova Beach Party. Un concerto unico, portato in varie località turistiche italiane, dopo il fantastico successo della prima edizione preCovid nell’estate 2019.

Ne “La Primavera” si avverte un chiaro omaggio alle atmosfere di Franco Battiato, morto in questo 2021, altro guru della sperimentazione musicale italiana. Il video, l’unico al momento apparso in rete, si svolge con costumi carnevaleschi e celebra una nuova nascita. Fa danzare su musica quasi psichedelica, con un testo orecchiabile che, c’è da scommettere, piacerà molto a tutti i fan del cantante di Cortona.

In “Tra me e te” le atmosfere cambiano decisamente. Qui si percepisce il dramma vissuto dal cantante, con la malattia della giovanissima figlia Teresa. Alla 22enne, infatti, nel 2020 venne diagnosticato il linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e nella canzone si percepisce l’amore immenso di un padre verso la figlia.

Un amore come il nostro

In “Un amore come il nostro” questo messaggio si fa ancora più forte. Un manifesto d’amore, con una sola chitarra come accompagnamento. Qui il ricordo va alla splendida “Per te”, dedicata alla figlia nel momento della sua nascita più di 20 anni fa.

In “I love you baby” si ritorna a ballare in vero e proprio stile Jovanotti che “battisteggia” un po’ con la sua voce. Non un vero e proprio omaggio a Lucio Battisti, ma anche in questo caso si sentono suoni differenti e sperimentali. Forse necessita più di un ascolto per capirla meglio, meno d’impatto delle prime tre, ma non per questo meno coinvolgente.

Infine, con Border Jam, il cantante ritorna più sui suoi canoni. Questa è forse la canzone più jovanottiana. Più fresca ed estiva, spensierata, frutto di tutto ciò che è stato il Jova Beach Party edizione uno.

Sono finalmente uscite le canzoni di un grande artista italiano per passare le feste a ritmo di musica, Jovanotti, un cantante ancora in grado di sorprendere. Da ascoltare per ridere, ballare, riflettere e dare il giusto senso alla vita.