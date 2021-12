Molti dopo le abbuffate del 25 dicembre vorrebbero solo affossarsi sul divano e sonnecchiare. A questi consigliamo di non perdersi questi preziosi attimi con la loro famiglia. Infatti, per contrastare la sensazione di pesantezza e la pigrizia ci sono molti rimedi. Ad esempio possono venirci in soccorso delle tisane o dei digestivi ad hoc.

Comunque, una volta ripresi dai bagordi, non bisogna farsi scappare l’occasione di mettersi in gioco per gioire al massimo il tempo con i propri cari. Se non si hanno delle idee abbastanza interessanti veniamo in aiuto noi. Ecco le divertenti attività da organizzare per rendere il giorno di Natale spettacolare e indimenticabile. Vediamo insieme una piccola lista di iniziative da cui per poter prendere spunto.

Una delle tradizioni più classiche dopo il pranzo di Natale consiste in una sfida all’ultimo sangue nei giochi di società o in quelli di carte. Uno dei più classici è la tombola, ma si possono anche organizzare dei tornei di scala 40, poker o burraco. Per il massimo del divertimento suggeriamo anche di cantare tutti insieme delle canzoni sfruttando i vari karaoke presenti su Youtube. Basta scegliere solo le tracce, inserendo i titoli dei propri brani preferiti. Se si preferisce, invece, un’alternativa meno impegnativa l’ideale è una bella maratona di film a tema. Per fortuna questi generalmente sono sempre presenti nella programmazione tv, ma se no si possono anche trovare sulle piattaforme di streaming online. In questo caso, soprattutto per quanto riguarda i prodotti per bambini, è necessario dare un’occhiata a Disney+.

Le diverse possibilità che si presentano uscendo di casa

Se, invece, si preferisce uscire a fare una passeggiata, si può sempre allungare la strada e godersi qualche ora al cinema. In questo periodo infatti ci sono in programmazione delle pellicole molto in voga. Ad esempio tutti lo considerano il film dell’anno e sta spopolando per il cast stellare e la storia di amore, sangue e soldi. Per smaltire le calorie in eccesso si potrebbe anche andare a pattinare sul ghiaccio nelle varie piste dedicate, oramai quasi presenti in ogni città. Oppure i più avventurieri possono risolversi a prendere la macchina e fare un tragitto senza meta per visitare i paesini e le località vicine.

