Altro che soldi sul conto corrente, ecco come trasformare adesso 20.000 euro in 20.350 euro in 6 mesi

Se hai soldi sul conto corrente, non lasciarli alla banca ma sfrutta i rendimenti elevati che oggi offre il mercato monetario, anche nel brevissimo periodo. Ecco come è possibile trasformare 20.000 euro in 20.350 euro in sei mesi con una sola mossa.

Se hai dei soldi fermi sul conto corrente da investire e vuoi ottenere un rendimento sicuro in breve tempo, i BOT potrebbero essere la soluzione. Si possono acquistare facilmente, sono garantiti dallo Stato e offrono rendimenti veramente interessanti. Ecco quanto si può guadagnare adesso investendo in questi titoli di Stato.

Cos’è un BOT e come funziona

Un BOT (Buono Ordinario del Tesoro) è un titolo di debito pubblico emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con una scadenza inferiore a un anno. Il BOT a 6 mesi è uno dei più diffusi tra gli investitori. Infatti offre una certezza di rendimento, una bassa esposizione al rischio di mercato e un impegno dei capitali per un brevissimo periodo.

Il rendimento dipende anche dal prezzo del titolo. Maggiore è la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale e maggiore sarà il rendimento. Paradossalmente, in passato abbiamo assistito anche a prezzi dei BOT sopra la pari, quindi con rendimento negativo. Un fenomeno raro ma che può accadere.

Altro che soldi sul conto corrente, scopri ora quanto si guadagna con il BOT

In questa fase storica di interessi ai massimi degli ultimi 10 anni, anche i rendimenti dei BOT sono saliti. Oggi i rendimenti di questi titoli di Stato sfiorano il 4% lordo annuo. Altro che soldi sul conto corrente, adesso è il momento dei BOT e degli investimenti di breve termine che garantiscono rendimenti elevati.

Proviamo a fare un esempio e a calcolare quanto si potrebbe guadagnare investendo 20.000 euro adesso in un BOT a sei mesi. Per capire quanto si può guadagnare investendo in un Buono Ordinario del Tesoro a 6 mesi, dobbiamo fare alcuni calcoli. Innanzitutto, dobbiamo partire dal prezzo di acquisto del titolo di Stato. Immaginiamo di investire nel BOT che scade a gennaio del 2024. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo del titolo (ISIN: IT0005529752) è di 98,24 centesimi.

Quanto rende un investimento di 20.000 euro nel BOT a scadenza gennaio 2024

Investendo 20.000 euro in valore nominale, in realtà spendiamo 19.650 euro circa. Poiché a scadenza riceveremo dallo Stato 20.000 euro, il guadagno lordo sarà di 350 euro. Tuttavia, da questa cifra occorrerà sottrarre l’imposta sugli interessi del 12,5% e anche le commissioni della banca per l’acquisto e per la vendita. Alla fine il guadagno netto potrebbe aggirarsi sui 250 o 260 euro.

Conviene investire in BOT a 6 mesi? La risposta dipende dai propri obiettivi di investimento. Se dobbiamo parcheggiare una somma di 20.000 euro, ma anche un’altra cifra, per qualche mese, i BOT possono essere una valida soluzione. Certamente si guadagnerà di più che lasciarli in banca. Tuttavia anche un conto deposito o un BTP con durata residua di 6 mesi possono essere una alternativa efficace.