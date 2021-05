Passato il grigiore dell’inverno, finalmente il sole illumina le giornate. Ma non solo quelle! Ai primi raggi ecco comparire vistosamente tutte le macchie e gli aloni delle finestre sporche di casa.

Inutile provarci, con le belle giornate è impossibile nascondere lo sporco dei vetri. Dunque, l’unica cosa da fare è armarsi di pazienza e provvedere alla pulizia.

Molto spesso la Redazione si è occupata della pulizia profonda dei vetri e degli specchi di casa con metodi veloci e naturali.

Ad esempio, in “Non tutti sanno che per pavimenti, bucato e vetri sempre puliti, splendenti e profumati basta un solo ingrediente naturale ed economico”, abbiamo svelato un ingrediente multiuso davvero eccezionale.

Oppure in “È un ingrediente per la pelle ma pochi sanno che è ottimo anche per pulire vetri e finestre ed averle perfettamente lucide e senza nemmeno un alone”, disponibile qui, viene mostrato un’altra idea geniale per la pulizia dei vetri.

Esiste anche un altro metodo infallibile che non è così comune come i classici metodi naturali.

Di seguito, spieghiamo perché sono ancora in pochi ad usarlo ma questo ingrediente insospettabile e che tutti abbiamo in casa rende i vetri puliti e splendenti velocemente. Ecco come eliminare aloni e macchie da finestre e specchi in poco tempo con una miscela eccezionale.

Occorrente

a) mezza cipolla;

b) 1 litro d’acqua;

c) 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

d) fogli di giornale per lucidare.

Sembra incredibile ma la cipolla è un alimento ideale per pulire i vetri. In che modo?

Tagliare la cipolla a rondelle e strofinarle sulla superficie dei vetri. Lasciare agire per qualche minuto. Aggiungere il bicarbonato all’acqua e con uno straccio lavare il vetro. Con un foglio di giornale, asciugare i vetri e lucidare con cura.

L’azione della cipolla sgrasserà e pulirà in modo ottimale il vetro, mentre il bicarbonato neutralizza l’odore della cipolla.

Dunque, ecco perché sono ancora in pochi ad usarlo ma questo ingrediente insospettabile e che tutti abbiamo in casa rende i vetri puliti e splendenti velocemente.