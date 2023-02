Sonia Bruganelli, sapete quanto costano i suoi vestiti? Rimarrete senza parole!

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e nota opinionista nel programma Grande Fratello Vip, è un personaggio molto discusso. Arguta e dal forte temperamento, divide il pubblico, tra chi la ama e chi non tollera i suoi interventi. Amante della moda, mostra con orgoglio sui social le sue scarpe griffate. Durante le puntate del programma condotto da Alfonso Signorini, la Bruganelli fa sfoggio di look moderni ed eleganti. Ma quanto costano questi abiti? Nei prossimi paragrafi scopriremo quanto valgono i suoi vestiti.

Sonia Bruganelli, nota opinionista del programma televisivo Grande Fratello Vip, è un personaggio che divide. Dal forte temperamento, diretta e senza peli sulla lingua, Sonia non risparmia critiche a nessuno. Tra le sue passioni c’è la moda, i suoi outfit sono curati in ogni minimo dettaglio. Sui social la Bruganelli sfoggia con orgoglio la sua collezione di scarpe griffate tacco 12. Ma è durante le puntate del programma condotto da Alfonso Signorini che mostra i suoi look più eleganti. Sonia Bruganelli, sapete quanto costano i suoi vestiti? Inimmaginabile, davvero tantissimo! Di seguito i vestiti indossati durante le puntate del Grande Fratello Vip e il costo di ognuno.

Gli outfit di Sonia Bruganelli

Moderna, ma sempre elegantissima, la Bruganelli si mostra sempre al meglio in trasmissione. Tacco 12 e trucco da gatta non mancano mai, ma vediamo nel dettaglio gli abiti che veste. Tra i meno costosi indossati nelle ultime puntate del programma di canale 5 c’è un outfit Moschino. Abito in cady stretch bondage bunckle, di colore nero, del costo di 1.100,00 €. Tra gli abiti meno cari di Sonia Bruganelli, troviamo ancora Moschino. L’outfit di colore nero è composto da una blusa con fibbia del costo di 775,00 € e una gonna svasata con fibbia del valore di 775,00 €. Sempre di grande eleganza, ma questa volta coloratissimo è il vestito firmato Missoni. Un abito multicolore lungo con maniche lunghe del valore di 1790,00 €.

Sonia Bruganelli, sapete quanto costano i suoi vestiti? Rimarrete senza parole!

Sonia Bruganelli, predilige il colore nero per il suo guardaroba e tra le proposte più costose ritroviamo proprio due abiti di colore scuro. Tra gli outfit più recenti sfoggiati al Grande Fratello Vip, c’è il completo composto da blazer doppiopetto Yves Saint Laurent del costo di 2045,00 € e gonna con paillettes di colore nero firmata Le Twins. Infine tra i look più costosi indossati da Sonia Bruganelli c’è l’abito nero a tubino con bottoni di Gucci, del valore di ben 2660,00 €. La Bruganelli si può definire una donna raffinata e all’avanguardia, che privilegia l’eleganza del colore nero per i suoi completi. Ai buoni osservatori, non mancherà di notare l’abbinamento sempre preciso con le scarpe, rigorosamente con tacco dodici. Tanti modelli e colori diversi, tra cui gli stivali firmati Casadei dal valore di ben 1.100 €.