Solstizio con eclissi anulare di Sole, il Centro-Sud è più fortunato del Nord

Domenica 21 giugno vale la pena svegliarsi in anticipo e guardare verso il cielo: ci sarà uno degli eventi astronomici più spettacolari dell’intero anno. In occasione del Solstizio d’Estate ci sarà eclissi anulare di Sole. Il fenomeno sarà solo parziale in Italia: il Centro-Sud è più fortunato del Nord. L’oscuramento di una piccola frazione del disco solare avverrà tra le 7 e le 8 di mattina. Sarà visibile nelle regioni del Centro-Sud che si trovano al di sotto del 43° parallelo di latitudine.

Cosa è l’eclissi anulare di Sole

L’eclissi di Sole si verifica quando la Luna si frappone tra la Terra e il Sole. La distanza del satellite della Terra non è fissa. Nel caso dell’eclissi anulare di Sole, la Luna si troverà prossima all’apogeo. La Luna passando davanti al Sole non oscurerà tutto il disco. Quando si verifica questa condizione in cielo si può ammirare un anello di fuoco.

L’eclissi di Sole parziale non genererà un anello di fuoco completo ma solo un piccolo spicchio di Sole “morsicato” dal passaggio della Luna.

A che ora vedere il fenomeno

Per dare un orientamento agli italiani incuriositi da questo fenomeno astronomico, indichiamo alcuni orari da vari parti d’Italia. Come detto il Centro-Sud è più fortunato del Nord: a Roma occhi al cielo tra le 7.18 e le 7.46, a Napoli tra le 7.09 e le 7.52. Più si scende verso Sud più il disco solare sarà oscurato. A Palermo il fenomeno sarà visibile dalle 7 alle 7.54.

Per chi vuole sapere con precisione nel suo luogo di residenza a che ora si può osservare il fenomeno astronomico basta collegarsi alla mappa realizzata dalla Nasa. Cliccando sull’area desiderata si ottiene orario di inizio e di fine evento, oltre che il dato sulla percentuale di oscuramento.

Per non incorrere in errori, gli orari presenti sulla mappa sono espressi in tempo universale. Quindi bisogna aggiungere 2 ore per avere la corrispondenza con l’orario italiano.

Dove si vedrà l’anello di fuoco completo

L’eclissi solare anulare si vedrà in tutto il suo splendore in India nello Stato settentrionale dell’ l’Uttarakhand. Un evento atteso quello del Solstizio con eclissi anulare di Sole che cade poche ore dopo l’entrata “ufficiale” nell’estate, attesa per il 20 giugno alle 23:44 ora italiana.