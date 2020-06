La disidratazione è un problema molto serio. Spesso viene ignorato o sottovalutato. Ma dovremmo dargli l’attenzione che merita. E con l’arrivo dell’estate, la disidratazione si può presentare in modo decisamente prepotente. Ecco perché qui vogliamo dirvi quali sono i sintomi più comuni quando si è idratati. Pericolo disidratazione per l’estate? Ecco come intervenire.

I segnali che siete disidratati

Se sentite spesso un forte senso di sete, beh quello è uno dei segni di disidratazione. L’eccessivo bisogno di bere è un segnale che ci manda il nostro corpo. L’organismo ha bisogno di acqua. Inoltre, quando siamo disidratati, siamo più affaticati, stanchi e irritabili.

Altro segnale importante è l’alito cattivo. La disidratazione infatti abbassa la capacità di produrre saliva. Si causa così la crescita di batteri, che sono il motivo per cui il vostro alito non profuma proprio di buono. Se poi doveste anche sentire dei crampi muscolari, beh, vuol dire che siete davvero disidratati. I muscoli infatti, a causa della mancanza d’acqua, sono affaticati perché hanno bisogno di sali minerali.

Vista annebbiata, secchezza della pelle, pianto senza lacrime sono altri segnali fondamentali da non ignorare!

Pericolo disidratazione per l’estate? Ecco come intervenire

Per intervenire, c’è solo una cosa da fare. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno! Se proprio l’acqua “non vi piace” e non riuscite a berla, ecco alcuni piccoli trucchi. Mangiate tanta frutta e verdura. Vi faranno idratare e in più contengono degli importanti sali minerali. Magnesio e potassio così saranno di nuovo in circolo nel vostro organismo!

Anche le bevande zuccherate sono un’ottima idea. Succhi di frutta e tè freddo vi daranno un grande aiuto. Attenzione però a non esagerare. È vero che aiutano, ma sono pieni di calorie! Cercate quindi di berli solo una volta ogni tanto, e concentratevi sui primi due consigli che vi abbiamo dato. Salveranno il vostro corpo dalla disidratazione e voi passerete un’estate rilassata e senza questo problema!