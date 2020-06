Ci siamo, è la stagione delle zanzare. Di giorno ci innervosiscono mentre cerchiamo di lavorare, la sera ci rovinano le uscite all’aria aperta, di notte non ci fanno dormire.

Alcune persone sono più bersagliate di altre, ma quasi nessuno è escluso da questa piccola tortura estiva.

Esistono molti rimedi per allontanare le zanzare, per non farsi pungere e infine per trattare le pruriginose punture. Alcuni tra i più diffusi presentano alcune controindicazioni. Alcuni vanno usati solo all’aperto o in ambienti ben areati, è il caso degli zampironi, delle candele ma anche di alcune piastrine. Gli insetticidi sono tossici e irritanti, gli spray repellenti possono essere molto fastidiosi.

Esistono anche rimedi facili e a basso costo per affrontare la battaglia contro questi insetti.

Prova questi metodi naturali per prevenire e curare le punture di zanzara.

Per prima cosa, tenerle alla larga!

Fare in modo che nei vasi, sul balcone o in giardino non si creino ristagni d’acqua è il primo metodo per difendersi dall’invasione.

Esistono piante sgradite alle zanzare. Le più conosciute sono: citronella, geranio, lavanda, menta piperita, limone, eucalipto, tea tree. Si possono utilizzare in forma di olio essenziale. Non applicare oli essenziali puri direttamente sulla pelle, perché provocano irritazione. È possibile però diluirli in un olio vettore prima di applicarli, oppure utilizzarli per profumare l’ambiente.

Il metodo migliore è usare diffusori di essenze, ma si possono anche creare sacchetti e fazzoletti profumati.

Le zanzare sono attirate dal calore corporeo e la sudorazione ci rende ancora più attraenti per loro. Anche l’etanolo nel sudore ci rende più invitanti per le zanzare, quindi potrebbe essere d’aiuto evitare di bere alcolici.

Ultimo consiglio è l’abbigliamento: se possibile preferire abiti in tessuti leggeri ma che coprono braccia e gambe.

Come trattare le punture?

Se siete già stati punti, meglio cercare di non grattarsi per non peggiorare la situazione. Non è necessario però arrendersi al prurito o al bruciore.

Ecco alcune sostanze naturali che si possono applicare sui ponfi, per un pronto intervento.

Ghiaccio: basta avvolgere un cubetto di ghiaccio in un fazzoletto di cotone e passarlo sulla parte interessata. Questo rimedio riduce il gonfiore perché restringendo i vasi sanguigni limita la diffusione delle tossine rilasciate dall’insetto.

Aloe vera: il gel d’aloe vera dona sollievo immediato. Ha riconosciute proprietà lenitive, ha un effetto rinfrescante e calma l’infiammazione della pelle.

Miele e bicarbonato: mescolando un cucchiaino di miele con uno di bicarbonato si ottiene un unguento dalle proprietà antibatteriche che può essere applicato sulle punture.

Tea Tree oil: l’olio essenziale di tea tree o melaleuca può sia prevenire la puntura che disinfettarla e alleviare il fastidio.

Limone: agisce come disinfettante naturale e può quindi essere utile in caso di puntura.

Banana: qualcuno sostiene che strofinare la parte interna di una buccia di banana possa lenire l’irritazione.

Prova questi metodi naturali per prevenire e curare le punture di zanzara e goditi l’estate!