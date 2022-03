Abbiamo già esposto quali sono i requisiti per i 1.249 posti di lavoro presso l’Ispettorato del Lavoro e con termine ultimo al 14 marzo. Ora, con riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 17 dell’1 marzo vediamo gli estratti di 3 bandi di concorsi pubblici dell’ENAC. Si tratta dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ossia l’Autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nell’aviazione civile.

Sintetizziamo i passaggi chiave di uno 3 bandi, anticipando che la fase selettiva scritta prevede solo 50 quesiti a crocette per questi 54 posti presso l’ENAC.

I 3 bandi di concorso pubblico

Vediamo anzitutto quali sono i profili ricercati mediante le 3 selezioni pubbliche:

n. 4 posti di collaboratore specializzato nella conduzione e gestione di automezzi, categoria B, area tecnico-economica, amministrativa e operativa;

n. 30 posti di ispettori di volo, categoria C, area operativa, per vari settori;

n. 54 posti di collaboratore nei ruoli del personale dell’ENAC, area tecnico-economica, amministrativa e operativa. La categoria è la B e la posizione economica è la B1.

In questa sede ci concentriamo nel dettaglio su quest’ultimo bando.

Solo 50 quesiti a crocette per questi 54 posti di lavoro come collaboratore presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

L’art. 2 dell’avviso fissa i requisiti di partecipazione al concorso. Si richiede anzitutto la maggiore età e la cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE. Inoltre è richiesto il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego, la posizione regolare nei confronti dell’eventuale servizio di leva. Ancora, non bisogna risultare destituiti o dispensati o licenziati da un precedente pubblico impiego. Allo stesso modo non bisogna avere problemi pregressi con la Giustizia, così come dettagliato alla lettera e).

Quanto al titolo di studio, occorre possedere il diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale.

Termini e modalità di inoltro delle istanze

Ai candidati è richiesto un contributo spese di partecipazione al concorso (non rimborsabile) pari a 10 euro e a beneficio di ENAC. Sul testo dell’avviso sono riportate le coordinate IBAN per il pagamento.

Le istanze di partecipazione vanno inoltrate solo online tramite SPID, accedendo alla piattaforma presente sul sito istituzionale. Al candidato è richiesto il possesso di un indirizzo PEC. Infine, per registrarsi, compilare e inviare l’istanza c’è tempo fino alla mezzanotte del 16 marzo.

Le fase delle selezioni

Le preselezioni sono previste nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. Tuttavia, si tratta di una decisione che l’Amministrazione prenderà in ultimo. La prova preselettiva consiste in un test da risolvere in 60 minuti e composto da 50 quesiti.

Anche la fase selettiva scritta, a contenuto teorico-pratico, prevede 50 quesiti a risposta multipla. Di essi, 5 vertono sulla conoscenza dell’inglese e 5 su quelle informatiche. Le restanti 40, invece, su elementi di diritto amministrativo, diritto privato, diritto della navigazione, organizzazione e competenze dell’ENAC.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alla selezione a prendere visione integrale del bando per tutti i dubbi del caso.

