Un titolo azionario che sta volando anche in questo periodo di turbolenza sui mercati finanziari, parliamo di Tenaris

Nell’ultimo report avevamo fatto notare come dopo aver raggiunto il III obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in area 10,615 euro indicato in un precedente report, le quotazioni di Tenaris avessero intrapreso la strada del ribasso raggiungendo il I obiettivo di prezzo in area 9,072 euro. Scrivevamo, quindi, che solo il mancato recupero di area 9,072 euro in chiusura di settimana avrebbe fatto accelerare al ribasso.

Nelle sedute successive non solo il supporto è stato immediatamente recuperato, ma le azioni Tenaris hanno inanellato una sequenza di chiusure superiori a quelle precedente che non si vedeva sul titolo dal maggio 2009. Il risultato netto di questo movimento è stato un rialzo di oltre il 30%. Non deve, quindi, sorprendere se parliamo di un titolo azionario che sta volando anche in questo periodo di turbolenza sui mercati finanziari.

Come è facile immaginare, la tendenza in corso è rialzista e con la settimana in corso potremmo assistere a una chiusura settimanale superiore al I obiettivo di prezzo in area 11,583 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 14,524 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 17,465 euro, III obiettivo di prezzo.

Una chiusura settimanale inferiore a 11,583 euro, invece, farebbe invertire al ribasso con possibilità di un ritorno in area 8 euro.

Da notare che nell’ultimo anno il titolo ha fatto molto meglio della media del suo settore di riferimento. A fronte di una performance negativa per il 20%, le azioni Tenaris hanno guadagnato oltre il 30%.

La valutazione del titolo Tenaris

La valutazione del titolo, però, è abbastanza controversa. Da un lato, infatti, abbiamo il fair value che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%. Dall’altro qualunque sia l’indicatore utilizzato per il metodo dei multipli di mercato si vede che Tenaris è sempre sopravvalutato.

Bisogna, quindi, procedere con cautela e attenersi a quelle che sono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica.

Le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio accumulare è un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Quello che colpisce, però, è la differenza tra la previsione più ottimista e quella più pessimista rispetto al valore medio. Nel primo caso Tenaris risulta essere sottovalutato del 43%, nel secondo sopravvalutato del 27%. Questa forte differenza tra le diverse previsioni deve indurre alla prudenza.

Un titolo azionario che sta volando anche in questo periodo di turbolenza sui mercati finanziari: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Tenaris

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 2 marzo in rialzo del 4,94% rispetto della seduta precedente a quota 12,0056 euro.

Time frame settimanale