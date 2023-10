Mese in rialzo per 3 segni zodiacali ricchi in amore: chi saranno i più fortunati?

Le quotazioni in amore salgono a più non posso: scopri quali sono i 3 segni leader in amore per il mese di ottobre.

Anche se continuiamo a lamentarci del caldo ancora piuttosto persistente, l’autunno è ormai ufficialmente cominciato da circa due settimane.

La nuova stagione porta con sé aria di cambiamento o, meglio ancora, di novità.

Dal cambio armadio ai nuovi sapori in cucina, passando per importanti aggiornamenti da un punto di vista lavorativo o sentimentale.

A tal proposito, ottobre sarà un mese in rialzo per 3 segni zodiacali, ricchi in amore oltre che soddisfatti professionalmente.

Non resta dunque che scoprire se anche tu sei tra i fortunati che troveranno l’anima gemella o una promozione in ufficio.

Un periodo ricco di emozioni

La stagione che di solito associamo ad una rinnovata energia in amore è senza dubbio l’estate e questo per diversi motivi.

Andiamo in vacanza e siamo più aperti alle nuove conoscenze anche grazie al bel tempo che incide non poco sull’umore.

L’autunno invece è spesso sottovalutato: si torna alla solita routine, arrivano il freddo e le piogge e via discorrendo.

In realtà, è il periodo giusto per ritagliarsi un po’ di tempo e riflettere sulle proprie emozioni, sperando in un aiutino da parte delle stelle.

Mese in rialzo per 3 segni zodiacali ricchi in amore: scopri chi sono i più quotati dello zodiaco

Il primo segno baciato dalla fortuna in amore nel mese di ottobre è quello dei Gemelli.

Curiosi e socievoli per natura sono senza ombra di dubbio tra i partner migliori per un primo appuntamento.

E non preoccupatevi se in questo momento non siete pronti per un legame stabile, avrete fortuna anche nelle relazioni più leggere.

Diversa invece la situazione per i nati sotto il segno del Cancro, conosciuti come i più affettuosi e protettivi dell’intero zodiaco.

In questo mese avrete più chances di costruire un legame speciale e duraturo, soprattutto con qualcuno che conoscete da molto tempo.

Non siate timidi e buttatevi: le stelle sono pronte a sostenervi.

Infine, importanti novità in campo sentimentale anche per lo Scorpione, amante tenace attentissimo alla propria sfera emotiva.

Il Cielo di ottobre regala ai nati del segno un fascino magnetico perfetto per fare nuove conoscenze: sarà il vostro punto di forza.

E se proprio non doveste riuscire a trovare l’anima gemella, consolatevi: potreste ricevere inaspettate gratificazioni a lavoro.

Lettura consigliata

Ricette velocissime per non sprecare il formaggio avanzato e cucinare una cena economica ma gustosa