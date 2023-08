Voglia di tiramisù? Prova la versione golosa alle pesche e cioccolato di Chef Daniele Persegani: prepararlo costa pochi euro

Savoiardi, mascarpone e caffè: questi sono gli ingredienti principali del tiramisù, uno dei dolci tipici del nostro Paese. Come ogni ricetta tradizionale, anche il tiramisù negli anni ha conosciuto numerose rivisitazioni. Oggi siamo qui per svelarti la ricetta di Chef Daniele Persegani che prepara un profumatissimo tiramisù in chiave estiva.

È un dolce molto amato nel periodo estivo, perché fresco, cremoso e a dir poco delizioso. Il tiramisù è uno dei dessert più conosciuti e diffusi nel nostro territorio. Le origini di questo dolce sono da sempre dibattute e ogni regione italiana e addirittura ogni famiglia ha il suo personalissimo modo per prepararlo.

Ammettilo, anche tu hai la tua ricetta di fiducia e probabilmente non corrisponde a quella originale. Uno dei pregi di questo dessert è che possiamo realizzarlo utilizzando anche alcuni ingredienti di stagione. Un esempio è la ricetta che stiamo per proporti e che infatti vede come protagoniste le pesche. Cioccolato e pesche formano un’accoppiata perfetta: riuscirai a resistere?

Voglia di tiramisù? Prova questa versione: ecco l’elenco degli ingredienti

Gli ingredienti principali sono 4 pesche bianche e 200 grammi di cioccolato fondente. Occorrono 300 grammi di savoiardi che lo chef realizza usando uova, farina, zucchero, fecola e lievito. Per velocizzare, potrai utilizzare quelli che compri abitualmente.

Servono anche 10 tuorli, 300 grammi di zucchero, 100 millilitri d’acqua e una bacca di vaniglia. Infine, 70 grammi di amaretti, 500 grammi di mascarpone, altrettanti di panna fresca e un goccio di vino bianco.

Come prepararlo alle pesche: facile, buono e golosissimo

Iniziamo preparando la pâte à bombe, ovvero la base per il dolce. Fai cuocere lo zucchero con l’acqua a 121 gradi. Nel frattempo, metti i tuorli a montare nella planetaria e quando lo sciroppo avrà raggiunto la temperatura, versalo a filo sulle uova. Lascia riposare il tutto nel frigo per un’ora.

Intanto, monta la panna in modo che sia ben ferma. Estrai dal frigo il composto ed incorpora prima il mascarpone e poi la panna montata, facendo attenzione a non smontare la crema. Metti tutto nel frigo mentre ti dedichi alle pesche.

Sbucciale, tagliale a spicchi e ripassale in padella con zucchero e un po’ di vino bianco. Fai sgocciolare le pesche ed usa questo sciroppo per inzuppare i savoiardi. Sciogli a bagnomaria il cioccolato e aspetta che si raffreddi, in modo da non smontare la crema.

Componi il tuo tiramisù: 2 strati di pura golosità

È il momento di comporre il tiramisù. Alterna in una pirofila uno strato di savoiardi inzuppati nello sciroppo di frutta e vino e uno di crema. Copri la crema con delle pesche a fette, un po’ di amaretti sbriciolati e metà del cioccolato fuso.

Crea 2 strati e riponi il tutto nel frigorifero: dovrà riposare almeno 2 ore. Servilo 5 minuti dopo averlo estratto dal frigorifero e goditi questa autentica delizia.

Voglia di tiramisù? Prova a realizzare questa profumata versione che potrai conservare nel frigorifero per non più di 2 giorni dentro un contenitore ermetico. Potresti anche congelarlo e consumarlo entro 1 mese dal momento della preparazione.

