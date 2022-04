Pasqua e Pasquetta si avvicinano e il meteo italiano promette abbastanza bene su tutto il territorio nazionale. Sfruttare il ponte pasquale e il sole primaverile per godersi una bella gita fuori porta o un weekend romantico può essere davvero un’ottima idea. Certamente possiamo prendere un aereo e passare qualche giorno all’estero. Il consiglio, però, è quello di dedicarsi alla scoperta del nostro bellissimo Paese, che non si conosce mai abbastanza e che riserva sempre sorprese meravigliose.

In questo periodo di rincaro del carburante e dei prezzi dei beni e servizi primari, così come di luce e gas, dobbiamo ingegnarci per trovare dei trucchetti per risparmiare. Un metodo sempre ottimo è quello di fare attenzione e di non farsi scappare le offerte che le grandi compagnie spesso propongono. Infatti, con un poco di attenzione, un poco di esperienza e qualche consiglio si può viaggiare spendendo davvero poco.

Solo 22 euro per viaggiare illimitatamente per tutto il weekend con Trenitalia approfittando di quest’ottima offerta per la Pasqua e la primavera 2022

In Italia utilizziamo molto l’automobile. Questo perché tanti sottovalutano i vantaggi del treno. Per prima cosa viene eliminato totalmente il problema del traffico e del parcheggio. Soprattutto quando magari scegliamo un weekend romantico o una gita fuori porta nel centro storico di qualche bella città italiana. Le stazioni, poi, spesso e volentieri sono collocate nei centri delle città evitando così problemi di ZTL. Oltre a questo, sfruttando l’offerta giusta si può risparmiare moltissimo rispetto all’utilizzo dell’automobile.

Weekend romantico e gita fuori porta a Pasqua e Pasquetta 2022

Solo 22 euro per viaggiare illimitatamente per tutto il weekend con Trenitalia, che propone l’offerta “Weekend insieme”. L’offerta è iniziata il 5 febbraio 2022 e terminerà il 22 maggio 2022. Trenitalia spesso propone veramente ottime offerte, che consentono di viaggiare spendendo davvero poco, come quella di cui avevamo parlato qui. “Weekend insieme” è utilizzabile su tutti i treni regionali di Trenitalia e Trenitalia TPER in seconda classe. Si può acquistare da tutti i canali di Trenitalia. Molto comodo è utilizzare il loro sito. Basta selezionare il menù a tendina, Altro/Miglior prezzo, poi Promozioni/Servizi regionali. Invece, sull’APP Trenitalia possiamo trovare l’offerta alla voce Promozioni e Servizi.

La promozione è nominativa, quindi c’è il nome sul biglietto, non è ammesso il cambio, la modifica del titolare o il rimborso. Non sono nemmeno previsti sconti che vadano a cumularsi con quest’offerta. Comodo il fatto che il biglietto acquistato con l’offerta “Weekend insieme” non ha bisogno di convalida. La promozione va, in ogni caso, esibita tramite supporto informatico o stampa della prenotazione, in caso di richiesta da parte del personale di Trenitalia.

