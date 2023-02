La debolezza del settore bancario registrata nel corso delle ultime sedute è continuata. Su 13 quotati a Piazza Affari, solo 2 titoli bancari hanno chiuso al rialzo la seduta di ieri: Banca Popolare Sondrio e Finecobank. Quale preferire per le prossime giornate?

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banca Popolare Sondrio

Il titolo Banca Popolare Sondrio (MIL:BPSO) ha chiuso la seduta del 21 febbraio a quota 4,488 €, in rialzo dell’1,26% rispetto alla seduta precedente.

Negli ultimi giorni la tendenza in corso è stata laterale ribassista con sedute al rialzo che si sono alternate a sedute al ribasso. La seduta del 21 febbraio, però, è stata molto interessante.

Come si vede dal grafico, infatti, la seduta si è chiusa al rialzo, ma a guardare bene non c’è molto da stare allegri. La chiusura, infatti, è stata l’1,8% più in basso rispetto ai massimi di seduta.

La situazione, quindi, è ancora molto incerta con la sola media di breve a sostenere i rialzisti. Una chiusura inferiore a questo livello potrebbe fare scattare un ribasso che troverebbe conferma nel caso di chiusura giornaliera inferiore a 4,386 €.

Per i rialzisti, invece, sarebbe molto importante una chiusura sopra il massimo recente in area 4,624 €.

Finecobank sotto la lente dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 21 febbraio a quota 16,575 €, in rialzo dello 0,76% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Le medie sono incrociate al ribasso, ma sono così vicine che da un momento all’altro potrebbero anche dare un segnale di inversione rialzista. L’aspetto interessante della seduta del 21 febbraio è la chiusura lontana dai minimi. Una dimostrazione di forza che potrebbe continuare anche nelle prossime sedute.

Solo 2 titoli bancari hanno chiuso al rialzo la seduta di ieri: quale preferire tra Banca Popolare Sondrio e Finecobank?

Entrambi i titoli azionari hanno un’impostazione laterale/ribassista.Tra i due, però, quello che ha mostrato maggiore forza è Finecobank. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso sui massimi di seduta. Nel caso di Banca Popolare Sondrio, invece, i tori non hanno retto alla spinta degli orsi che ha fatto chiudere le quotazioni molto lontano dai massimi.

Letture consigliate

S&P 500 diretto verso area 5.800 nel medio termine? Le proiezioni convergenti di alcune tecniche

E ora i mercati partono diritti fino al 6 marzo? Ecco la risposta