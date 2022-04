Inizia un nuovo mese e le sorprese non tardano a mostrarsi: gli astri, sebbene sempre severi, cominciano a sciogliersi e a mostrare la loro benevolenza nei confronti di questi due segni davvero fortunati. Lasciamoci allora andare e affidiamoci al destino poiché ci aspettano giorni di novità e successi da tempo largamente meritati.

Il primo segno che potrà godere del favore della sorte sarà proprio quello del capricorno. Aprile, infatti, inizierà con un cielo fortunato e una luna molto propensa a donarci possibili favori. La settimana entrante si distinguerà, allora per le sue giornate produttive e soddisfacenti, in grado di aiutarci a fare un vero e proprio salto di qualità. Inizia un periodo di rinascita a 360 ° che favorirà coloro che necessitano di iniziare un nuovo capitolo della propria vita.

Lo sguardo benevolo della luna potrebbe favorire incontri fortunati sia in campo lavorativo che sentimentale. Usciamo dalla nostra zona di comfort e proviamo a sperimentare il più possibile per poter sfruttare questa tendenza positiva. Le nuove attività e prospettive ci permetteranno allora di ampliare il giro d’amicizie con personalità sempre diverse e stimolanti. Una prospettiva nuova che sarà la chiave per una serie di opportunità che non avevamo ancora contemplato. La regola generale per questo mese sarà allora quella di lasciarci andare alla corrente e spassarcela.

Soldi e sorprese a non finire attendono questi 2 segni zodiacali che sono i più favoriti dalla dea bendata

Il secondo segno zodiacale che inizierà questo mese col botto è poi quello dei pesci. Ormai da tempo siamo alla ricerca di qualcosa che ci ispiri e ci apre le porte al successo. Affidiamoci al nostro istinto perché nel mese di aprile non esisterà alleato migliore di questo.

L’inizio della settimana partirà con qualche momento di ambiguità e confusione che però svaniranno in pochissimo tempo. Cominciamo una fase della nostra vita molto concreta, ricca e soddisfacente per cui non lasciamoci spaventare dalle incertezze. Apriamo, invece, la nostra mente alle novità, alle collaborazioni e guardiamo ai weekend con fiducia perché sapranno regalarci grandi emozioni.

Questo mese non ci resta che osare e giocare un po’ d’azzardo, poiché grandi successi rimangono in attesa di quel momento di incoscienza necessario. Il rischio certamente ne sarà valso la pena, perché soldi e sorprese a non finire sono in attesa di schiudersi ai nostri occhi.

