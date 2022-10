Soldi e benessere in arrivo dopo l’eclissi parziale di Sole di ottobre

Il 25 ottobre 2022 sarà, per gli amanti dell’astronomia e non, una data da incorniciare. Intorno alle 12.20, ore italiane, infatti, sarà possibile ammirare un’eclissi parziale di Sole anche dal continente europeo, compresa l’Italia.

Occhi all’insù, dunque, perché avremo l’occasione di vedere la Luna coprire il disco solare per circa il 20%. Attenzione, però, a non osservare il fenomeno come mezzi fai da te, o con normali occhiali da sole. Infatti, bisognerà eventualmente munirsi di occhiali con filtri solari specifici o altri strumenti di osservazione adatti.

Soldi e benessere in arrivo, in particolare per 2 segni dello zodiaco davvero fortunati

L’evento astronomico del 25 ottobre non sarà solo interessante dal punto di vista astronomico, ma astrologico. Le eclissi di Sole, sia parziali che totali, infatti, solitamente preannunciano l’arrivo di un periodo roseo per alcuni fortunati segni zodiacali. Tra questi, ce ne saranno ben 2, in particolare, che trascorreranno un mese di novembre davvero entusiasmante e ricco di sorprese.

Secondo l’oroscopo di novembre, uno dei segni prediletti sarà il Cancro. Dopo un periodo estremamente difficile, come quello trascorso negli ultimi mesi, nelle prossime settimane si assisterà ad una netta ripresa. L’eclissi del 25 ottobre, infatti, favorirà l’arrivo di una buona ventata di positività ed ottimismo, sia sul lavoro che nei rapporti interpersonali. Completeranno l’opera Mercurio, Venere e il Sole che, grazie alla loro posizione propizia, renderanno tutto molto più semplice, specialmente nella prima parte del mese.

Oltre al Cancro, ci saranno soldi e benessere in arrivo anche per un altro segno, ossia la Bilancia. Per i nati sotto questo segno il mese prossimo sarà pieno di felicità e molto prospero, soprattutto sul lato lavorativo e finanziario. Infatti, chi è in cerca di un impiego potrebbe presto ricevere buone notizie ed iniziare una carriera che lo porterà molto lontano. Anche sotto il profilo sentimentale, inoltre, le cose andranno abbastanza bene, sia per le coppie, che per i single in cerca dell’amore.

Novembre sarà disastroso, invece, per altri 2 segni zodiacali

Se per Cancro e Bilancia si prospetta, quindi, un mese di novembre veramente eccezionale, non sarà così per altri due segni, ossia il Toro ed i Gemelli. Questi ultimi, infatti, saranno i segni più sfortunati del mese, complice anche un’influenza non troppo positiva dell’eclissi parziale di Sole.

A complicare la situazione per il Toro ci saranno Venere e Mercurio che, essendo in aspetto ostile, metteranno i bastoni fra le ruote in tutti i sensi. Infatti, sul lato finanziario potrebbero arrivare delle spese inaspettate, mentre in amore regneranno i litigi. Per i Gemelli, invece, sarà il pianeta Marte a generare il caos, alimentando una situazione di stress che, dopo un mese di ottobre tranquillo, sarà difficile da sopportare.

Lettura consigliata

Oroscopo settimanale pieno di insidie per 2 sfortunati segni zodiacali