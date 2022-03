Soldi a palate e fortuna sfacciata per questi due segni zodiacali a fine mese ma attenzione al 27 marzo

Siamo ormai nella seconda metà del mese di marzo e ci stiamo già preparando per aprile. Tuttavia, questo mese ha ancora molto da dire secondo l’oroscopo. In particolare, ci sono due segni che devono stare molto attenti nei prossimi giorni. Essi infatti saranno travolti da soldi a palate e fortuna sfacciata, ma c’è un giorno a cui devono fare attenzione, per ragioni diverse.

Andiamo quindi a conoscere questi due vincitori di fine marzo, mettendoli in guardia dalle possibili difficoltà.

I due segni fortunati ma che si devono guardare le spalle

Il primo segno di cui parliamo è lo Scorpione.

Questo segno avrà un’intensissima vita sociale da qui fino a fine marzo, piena di serate, feste e allegria con gli amici. Dal punto di vista romantico, niente potrà fermare lo Scorpione e tutti (o tutte) cadranno ai suoi piedi nei prossimi giorni. Se invece lo Scorpione è fidanzato, si deve aspettare tanta passione e gioia con il partner.

Anche a lavoro le cose vanno benissimo: gli sarà assegnato un progetto molto impegnativo, ma che se verrà portato a termine correttamente, gli porterà un enorme aumento di stipendio. Insomma, ci sono tanti soldi all’orizzonte, basta saper sfruttare l’occasione.

Lo Scorpione, però, deve stare attento al 27 marzo, quando Mercurio entra in Ariete, spingendo tutti i segni a essere più coraggiosi e ad affrontare i loro problemi. Sarà in quel giorno che lo Scorpione si accorgerà di aver trascurato troppo a lungo un piccolo problema di salute fisica o mentale. Sarà quindi il giorno in cui realizzerà che deve fermarsi un attimo e prendersi cura di sé. Poi potrà tornare a vivere al massimo.

Anche il Sagittario sarà molto fortunato a fine mese, però per lui il 27 marzo assume un valore diverso: Mercurio gli darà forza e coraggio, ma fino a quel giorno il Sagittario rischia di essere sottotono.

Questo segno, infatti, avrà poca voglia di lavorare, poco coraggio in amore e sarà piuttosto giù di morale nei prossimi giorni. Dovrà però tenere duro, perchè il 27 arriverà una botta di coraggio che lo farà tornare come nuovo. L’obiettivo del Sagittario è dunque quello di cercare di lavorare benissimo, così il 27 riuscirà a ottenere una grossa promozione.

Dovrà cercare di tenere i contatti con la persona che gli piace, così nel giorno fortunato riuscirà a dichiararsi e a iniziare una relazione.

