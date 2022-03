Se arriva la primavera anche i piatti della nostra cucina inevitabilmente cambieranno. Altra stagione e altre festività, ma ricette sempre ricche e gustose, come nelle corde della nostra tradizione culinaria. Questo tipico dolce della cucina siciliana (della zona orientale) viene preparato proprio nei giorni primaverili e proposto per la festa del papà. Sono le famose zeppole di riso o crespelle di riso.

Ecco cosa serve per la preparazione

Per cucina queste zeppole di San Giuseppe servono pochi e salutari ingredienti. Proponiamo la versione senza lievito per rendere più leggero l’impasto e poterlo sottoporre a tutti.

Ingredienti:

600 ml di latte;

300 g di riso per risotti;

150 g di farina 00;

60 g di zucchero;

200 g di miele di zagara o millefiori;

un pizzico di sale;

cannella;

buccia di arancia grattugiata;

zucchero a velo q. b.

In una pentola mettiamo a cuocere il latte e appena bolle aggiungiamo il riso. Cuciniamo per circa 10 minuti, poi spegniamo e chiudiamo la pentola con un coperchio. Il riso dovrà assorbire tutto il latte e diventare scotto e pastoso.

Una volta che si sia raggiunto l’effetto, aggiungiamo un cucchiaino di cannella e una manciata di scorza d’arancia. Va bene anche la buccia grattugiata al momento. Impastiamo con le mani per far assemblare gli ingredienti e aggiungiamo la farina e lo zucchero. Lavoriamo ancora l’impasto, preferibilmente con le mani, poi lasciamo riposare qualche ora.

Con riso e miele questi dolci della tradizione siciliana sono l’ideale per festeggiare in primavera e sono anche senza lievito

Trascorso il tempo necessario, vedremo l’impasto diventare giallino e ben compatto. Potremo allora prendere una parte del preparato e spalmarlo sopra un tagliere. Da lì prepariamo dei tocchetti di riso sezionando l’impasto sul tagliere. Diversamente, potremmo preparare dei piccoli salsicciotti di riso lavorandoli con le mani. Non dovranno essere molto grossi, altrimenti la cottura non andrà a buon fine.

Prepariamo un tegame con olio bollente e friggiamo le zeppole di riso. Mettiamo su una carta assorbente per renderle più leggere durante la degustazione.

Quando tutte le crespelle saranno pronte, poniamo dentro un contenitore e versiamo abbondante miele di zagara o la versione millefiori.

Tutti sappiamo quanto il miele sia utile sia in cucina che in altri ambiti quotidiani, quindi, se non siamo provvisti del miele di zagara utilizziamo quello che abbiamo a nostra disposizione nella credenza. Spolveriamo anche un po’ di zucchero a velo e il dolce sarà pronto per essere servito.

Con riso e miele questi dolci chiamati zeppole di riso sono davvero gustosi, un vero sprint di energia e di bontà che farà leccare i baffi a tutti.