Soldi a palate, amore e fortuna per 3 segni: scopri chi guadagnerà di più secondo l’oroscopo dal 2 all’8 ottobre

Soldi a palate, amore e fortuna per 3 segni zodiacali-Foto da pixabay.com

È appena iniziato un nuovo mese. Ottobre è finalmente arrivato e l’autunno sta entrando nel vivo. Oggi vogliamo svelarti che cosa hanno in serbo le stelle per la prima settimana di questo nuovo mese. Vuoi saperne di più? Continua a leggere qui sotto.

Chi consulta l’oroscopo vorrebbe sapere con anticipo che cosa accadrà in futuro. L’astrologia può darci indicazioni su diversi aspetti della nostra vita. Ad esempio, puoi indagare la fortuna, l’amore oppure la salute o ancora il lavoro.

Molti non ci credono ma finiscono con il consultarlo. L’oroscopo è in grado di affascinare molti e così c’è chi lo legge anche se con un po’ di scetticismo.

Secondo le stelle, il decimo mese dell’anno parte davvero alla grande per 3 segni zodiacali. Oggi ti spieghiamo quali sono e che cosa succederà nella settimana che va dal 2 all’8 ottobre.

Soldi a palate, amore e fortuna per 3 segni: partiamo dal primo, un segno di terra

Ottobre inizia con il botto per il segno del Toro. Giove e Marte porteranno una carica di energia creativa che vi permetterà di fare grandi cose. Sarete un vulcano di idee che potrebbero farvi guadagnare un sacco di soldi a lavoro.

Ad ottobre i sentimenti sono in primo piano e sta per iniziare una stagione davvero positiva. I single troveranno il giusto slancio per sbloccare una situazione di stallo. Le coppie invece avranno di nuovo voglia di divertirsi insieme e di guardare al futuro.

Salute al top: nel weekend ne approfitterete per dedicarvi allo sport e al benessere, in famiglia e con gli amici.

Questo vivrà un ottobre memorabile: scopri perché

Per il segno dei Pesci sta iniziando una settimana memorabile. Potrete finalmente mettere da parte nervosismo e paure. Ottobre sarà un mese di conferme, in grado di darvi grande stabilità e serenità.

In famiglia, nonostante qualche piccola incomprensione, va tutto bene: questo ambiente vi permetterà di agire con razionalità anche sul lavoro.

Gli affari procedono bene: dopo un breve periodo di crisi ed incertezze, finalmente i guadagni tornano ad essere piuttosto alti.

Cercate di migliorare la vostra forma fisica approfittando di queste giornate ancora calde e soleggiate. Dedicarvi ad attività all’aria aperta vi aiuterà a stare meglio e ad essere ancora più attivi e propositivi anche in coppia.

La prima settimana di ottobre è quella giusta per un cambiamento se appartieni a questo

Questa settimana sono previsti soldi a palate, amore e fortuna per 3 segni e l’ultimo tra questi è la Bilancia. Giove vi regalerà occasioni inaspettate per cambiare in meglio la vostra carriera. Se stai cercando di migliorare la tua condizione guadagnando di più, questa potrebbe essere la settimana giusta.

Riceverete nuove proposte lavorative che potrebbero permettervi di fare un salto di carriera. Analizza tutte le opzioni prima di prendere una decisione e consultate il partner e la famiglia.

La carica di Giove vi rende più energici e grintosi. Questo atteggiamento vi permetterà di affrontare gli imprevisti con più calma e razionalità senza scombussolarvi troppo.

Infine, i sentimenti. Sono previste novità e cambiamenti positivi che consentiranno di cementare i rapporti di coppia più solidi. Per i single, invece, agite senza rimpianti e abbiate il coraggio di lanciarvi in nuove avventure.