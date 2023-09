Pioggia di soldi e ricchezza ad ottobre: secondo l’oroscopo cinese tra i segni più fortunati c’è quello di Bruce Springsteen

Consulti mai l’oroscopo cinese? Nelle prossime settimane per alcuni è prevista un’incredibile ondata di fortuna. I segni coinvolti potrebbero guadagnare molti soldi e ricevere sorprese soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

A pochi giorni dal mese di ottobre, tutti noi ci chiediamo che cosa la sorte ci riserverà. Se sei appassionato di astrologia, non puoi perderti questo articolo. Oggi siamo qui per parlare non dell’oroscopo tradizionale, ma di quello cinese.

Come forse sai già, a differenza del nostro, per individuare il segno di appartenenza, nell’oroscopo cinese si fa riferimento all’anno di nascita. Ed è così che puoi individuare il tuo segno cinese tra i 12 esistenti.

Questi segni sono: topo, bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Scopriamo adesso quali sono i 2 segni zodiacali che potranno vivere un mese straordinario.

Pioggia di soldi e ricchezza ad ottobre per questo segno che possiede le doti del leader

Sarà un ottobre pazzesco per i nati sotto il segno del Bufalo. Gli appartenenti a questo segno sono coloro nati nel 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 e nel 2009.

Chi appartiene a questo segno è una persona che ama molto ciò che fa e nella vita non si accontenta di fare un lavoro qualunque. Sono persone diligenti, appassionate e molto creative ed ambiziose. Queste caratteristiche fanno degli appartenenti al segno del Bufalo delle persone destinate al successo.

Non a caso, Bruce Springsteen appartiene a questo segno essendo nato nel 1949. L’uomo ha appena annunciato un nuovo tour nel 2024, l’ennesimo di una grande carriera lunga ben 51 anni.

Il mese di ottobre porta con sé una marea di cambiamenti. La vostra carriera potrebbe subire un importante cambio di rotta che vi ripagherà di tutto l’impegno e i sacrifici. Queste novità vi porteranno ad accumulare guadagni inaspettati e a darvi la giusta spinta per fare ancora di più.

Ottobre potrebbe essere il mese della svolta: questo segno zodiacale guadagnerà un mucchio di soldi

Pioggia di soldi e ricchezza ad ottobre per chi appartiene al segno del Cane. Sei nato nel 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 o nel 2006? Allora questo è il suo segno zodiacale cinese.

I nati sotto il segno del cane sono persone fedeli, sensibili, ma anche molto astute ed impulsive. Puntate sempre al meglio, ma spesso non pensate prima di agire. Vi impegnate sempre molto in ogni cosa che fate e se riuscite a tenere a bada la vostra indole impulsiva, potete arrivare ovunque.

Nel mese di ottobre arriverà un cambiamento imprevisto, ma tanto atteso. Chi vuole cambiare lavoro riceverà finalmente diverse opportunità tra cui scegliere. Questo potrebbe richiedere un’attenta analisi, ma se fate la scelta giusta la vostra vita potrebbe migliorare notevolmente.

Questi cambiamenti potrebbero portarvi lontano, ma non temete: l’amore e la famiglia restano sempre vostri più grandi punti di riferimento. Il vostro lavoro sarà finalmente valutato e ricompensato come deve: carpe diem!