Ha più follower di Chiara Ferragni: chi è e quanto guadagna il tiktoker italiano diventato milionario senza dire una parola

Quando il silenzio è d’oro: è il caso di Khaby Lame, il tiktoker italiano di origini senegalesi con 160 milioni di follower che ha conquistato la copertina della rivista americana Forbes. Qual è il segreto del suo successo?

Ha appena 23 anni, ma è l’italiano più seguito su TikTok, mentre su Instagram ha più follower di Chiara Ferragni, 80 milioni per la precisione. Ma cosa fa Khaby Lame per avere un successo così strepitoso? Semplicemente fa ridere. E lo fa senza dire una parola, in perfetto silenzio usando la gestualità e una mimica facciale da comico nato. Forbes lo ha definito il Charlie Chaplin dell’era digitale.

La sua specialità è quella di creare video di risposta ai Come si fa, clip che suggeriscono soluzioni per i semplici problemi quotidiani. A volte le soluzioni offerte sono eccessivamente complicate e danno a Khaby Lame lo spunto per ironizzare e divertire. Senza dire niente mostra la soluzione più semplice accompagnandola con la mimica facciale e gestuale. Mani aperte con i palmi rivolti verso la telecamera e il tipico gesto verso il basso che indica: semplice, no? Il riso è immediato, il divertimento genuino.

Ha più follower di Chiara Ferragni

Khabane Lame, in arte di Khaby, è un volto noto agli utenti di TIk Tok e Instagram che apprezzano molto la sua ironia silenziosa. Originario del Senegal, il tiktoker nasce a Dakar nel 2000 e si trasferisce in Italia con la famiglia quando ha appena un anno. Vive la sua adolescenza a Chivasso, in provincia di Torino e inizia a lavorare presto come cameriere, muratore, lavavetri e infine come operaio in una fabbrica di filtri per auto. Il successo arriva in seguito alla perdita del lavoro in piena pandemia.

È proprio durante il lockdown che Khaby Lame un po’ per noia, un po’ per la necessità di trovare una fonte di reddito, inizia la sua attività sui social: divertire prendendo in giro i video clip che popolano il web. Eccessivi, ridondanti, a volte inutili. Come quello che dovrebbe insegnare come sbucciare una banana. L’autore della clip lo fa con il coltello portando via una parte del frutto. Khaby Lame lo fa nella maniera usuale mostrando che è più semplice ed efficace e accompagnando le azioni con una mimica facciale che dice più delle parole. Il divertimento è garantito e il riso irrefrenabile. Il linguaggio corporeo ha inoltre il vantaggio di essere universale e trasversale. È compreso da tutti, anche dai bambini.

Quanto guadagna

Così è arrivato il successo. 162 milioni di follower su TikTok, la piattaforma cinese amata dai giovanissimi dove Khaby Lame ha superato Charli D’Amelio, l’influencer americana più seguita dal popolo del social. Ora è lui a detenere il primo posto su TikTok e a risultare undicesimo nella classifica stilata da Forbes sui 50 principali Top Creator nel Mondo. Secondo le stime della rivista americana in poco più di un anno ha incassato 16,5 milioni di dollari derivanti dalle visualizzazioni e da accordi pubblicitari con diverse aziende. Ha lavorato per Hugo Boss, Binance e Qnb, una banca mediorientale, e non solo. Ora è giudice nel programma Italia’s Got Talent trasmesso su Disney+. Il suo sogno? Fare l’attore.

