Bonus stufa a pellet 2023: cosa prevede e come fare domanda 

L’autunno è arrivato e si sta già pensando a come riscaldarsi in casa con il freddo, ecco come funziona il bonus stufa a pellet 2023 e tutte le informazioni utili per chi ha intenzione di acquistarla.

L’arrivo dell’autunno affascina molte persone. Ci sono ancora gli ultimi colpi di coda dell’estate, ma l’aria è più fresca e ci accompagna piano piano all’inverno. In tanti non vedono l’ora di mettersi in casa sul divano con la coperta, sorseggiando una tisana calda a guardare la tv.

Per farlo in un ambiente caldo e accogliente bisogna pensare, però, al sistema di riscaldamento. Ecco perché affronteremo l’argomento del bonus stufa a pellet 2023. Chi avesse intenzione di usufruire di questo sistema per riscaldare la propria casa nei prossimi mesi deve sapere che ci sono degli incentivi.

Il Governo ha pensato a dare una serie di agevolazioni per tutti gli elettrodomestici che inquinano di meno. La stufa a pellet è uno di questi. In questo modo si può far fronte all’impatto dei consumi sull’ambiente e, allo stesso tempo, si possono aiutare le persone in difficoltà economica.

Come funziona

La stufa a pellet può apparire simile nella sua struttura ad una stufa a legna, ma il funzionamento è diverso. Innanzitutto, serve un’alimentazione elettrica e poi brucia legno compresso. Questo ha una resa diversa rispetto al legno normale.

Immette nell’ambiente circostante calore senza fare fumo perché il legno compresso non ha umidità, si percepisce più calore e c’è una minore emissione di CO2.

Altri vantaggi della stufa a pellet sono sicuramente l’accensione automatica appena si preme il tasto apposito e la possibilità di regolarla come si vuole per quanto riguarda la temperatura da raggiungere e il tempo in cui si vuole la stufa accesa.

Bonus stufa a pellet 2023: tutte le informazioni utili

Il bonus che riguarda l’istallazione di una stufa a pellet si può richiedere sul portale ENEA a seguito di una domanda di lavori di ristrutturazione. Significa che questo preciso intervento deve essere collegato ad altri interventi utili per una riqualificazione della classe energetica dell’immobile.

Si può usufruire di una percentuale di sconto di tre tipi:

Bonus casa (50%);

Ecobonus (50% o 65%);

Superbonus (90%).

Alcune precisazioni in merito. Nel primo caso si ha una detrazione IRPEF del 50% sia sull’acquisto che sull’istallazione dell’apparecchio.

Nel secondo caso si ottiene uno sconto solo in un ambito di lavori all’immobile e la stufa a pellet dovrà avere una certificazione di almeno 4 stelle se sostituita, 5 stelle se nuova.

Infine, per usufruire di uno sconto con il Superbonus, si potrà avere soltanto se l’installazione della stufa a pellet è “intervento trainato” e con rendimento energetico di almeno l’85%.