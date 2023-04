3 meravigliosi borghi per una vacanza in primavera legati a Robert De Niro e ad Al Pacino

Quando programmiamo una gita fuori porta o un weekend prendiamo in considerazione spesso mete molto note. Il nostro Paese però può sempre stupirci ad ogni angolo. In particolare ci sono due Regioni dove possiamo visitare bellissime località amate da due star di Hollywood. Si tratta di Robert De Niro e Al Pacino. Scopriamo 3 posti che li legano all’Italia.

La grande bellezza di città italiane come Roma, Firenze e Venezia è nota in tutto il Mondo. Tanti sono anche i siti archeologici che attirano folle di visitatori. Pensiamo a Paestum, Pompei ed Ercolano o alla Valle dei templi di Agrigento. Tra le innumerevoli attrazioni della nostra Italia ci sono anche dei piccoli ma incantevoli centri dove andare. Possiamo magari approfittare delle calde giornate di primavera per organizzare un rilassante weekend. Alcuni paesi sono legati a nomi famosi. Pensiamo a Pacentro vicino l’Aquila in Abruzzo. Da lì sarebbero partiti i nonni paterni di Madonna per cercare fortuna in America.

Scopriamo 3 meravigliosi borghi per una vacanza in primavera

Molti attori di Hollywood vantano origini italiane. Ad esempio, due star che apprezziamo da anni sono Robert De Niro e Al Pacino. Nella loro lunga carriera hanno recitato insieme in alcuni film come Il Padrino parte seconda, Heat, Sfida senza regole, The Irishman.

I bisnonni paterni di Robert De Niro erano di Ferrazzano, un piccolo borgo della provincia di Campobasso in Molise. È rilassante passeggiare per i vecchi vicoli tra le case. Un suo vanto è il castello baronale Carafa. L’origine è normanna, ma in gran parte la ricostruzione risale al Quindicesimo secolo. Presenta due torri cilindriche e un lato si erge sulla valle sottostante.

Un altro luogo da visitare a Ferrazzano è la chiesa di Santa Maria Assunta. Di origini medievali fu oggetto di varie ricostruzioni nei secoli. Di notevole interesse il portale e il pulpito. Poco distante si potrebbe visitare a Campobasso il Museo dei misteri. Ospita costumi e fotografie delle rappresentazioni sacre del Corpus Domini.

Una breve vacanza in Sicilia tra natura e cultura

Per quanto riguarda Al Pacino, i bisnonni paterni erano originari di San Fratello, mentre quelli materni di Corleone. In provincia di Messina, San Fratello si trova tra la natura intatta dei Monti Nebrodi e la costa tirrenica della Sicilia. In questo borgo il dialetto è il galloitalico. Crocevia di popoli, tra cui arabi e normanni, presenta palazzi storici e i resti del castello. Famosi i cavalli sanfratellani allevati allo stato brado. Nelle vicinanze si può visitare il sito archeologico della città di Apollonia. Nei dintorni si possono fare trekking ma anche passeggiate lungo il mare di Cefalù o Capo d’Orlando.

Trekking e cucina tipica

Corleone, invece, è poco distante da Palermo. È proprio qui che Al Pacino nei panni di Michael Corleone sposa Apollonia nel film Il padrino. Oltre a un giro per il paese si può ammirare nelle vicinanze la Cascata delle due rocche. Si può praticare trekking nella riserva della Ficuzza dove si trova la bella Casina di caccia del re Ferdinando III di Borbone. In questi 3 meravigliosi borghi per una vacanza in primavera si mangia pure bene. Ottimi il brodetto di pesce e la frittata di Pasqua della cucina molisana e i tanti piatti siciliani. Pensiamo alle sarde a beccafico, allo sfincione o alle arancine.