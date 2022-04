In occasione dell’inizio della primavera molte di noi hanno già concluso – o si stanno ancora dedicando – al cambio di stagione. Si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice e scontata, che richiede non poco tempo e soprattutto tanta pazienza.

Per di più, una volta finito di sistemare il guardaroba, altri scomparti aspettano di essere rinfrescati per accogliere alcuni imprescindibili accessori. Stiamo parlando della scarpiera e ovviamente delle scarpe perché, come nel caso dei vestiti, con la primavera si va incontro a una decisa inversione di rotta.

Via le scarpe in pelle o vernice per fare posto alle sneakers di tutti i tipi, tra cui ultimamente spicca questo modello ai vertici delle nuove tendenze. Semaforo verde anche per le ballerine, mentre ancora sembra presto per puntare sui sandali, pur restando il fatto che sia meglio cominciare a tirarli fuori.

Tuttavia, le scarpe che abbiamo elencato sono per natura basse e questo potrebbe essere un problema per chi cerca disperatamente di guadagnare centimetri. Detto fatto, problema risolto: basterebbe scegliere queste scarpe che snelliscono e allungano le gambe e sono più comode dei tacchi.

Non stiamo parlando delle iconiche zeppe, ma di un tipo di calzatura molto di moda in passato e recentemente tornato alla ribalta. Si tratta delle slingback, ovvero le iconiche scarpe a punta che lasciano scoperto il tallone e hanno un mezzo tacco più o meno largo.

Snelliscono e allungano le gambe e sono più comode dei tacchi queste scarpe che tutte le over 50 adoreranno

Grandi nomi della moda come Dior o Chanel le hanno appena celebrate sulle passerelle, presentandole con una nuova luce, senza tuttavia modificarne le caratteristiche principali. La forma rimane la stessa, dunque, con un tacco sottile o squadrato con altezza compresa tra i 5 e gli 8 cm. Immancabili anche la chiusura con cinturino sopra il tallone e la classica punta a mandorla.

Per quanto riguarda il colore, vige assoluta libertà di scelta: si spazia dai classici modelli neutri, beige o neri, a quelli colorati di verde acceso o fucsia. Da abbinare, poi, a borse in pendant o di un colore in contrasto, a seconda dei gusti e dell’occasione.

Simbolo indiscusso di eleganza e comodità, queste scarpe sono adatte all’outfit da giorno con jeans e camicia. Allo stesso tempo, rispondono bene anche quando abbinate a un look più curato per occasioni speciali, come feste o matrimoni. Via libera, quindi, ad accostamenti con abiti freschi e dalle fantasie più disparate.

Ottimo anche l’abbinamento con la giacca in tweed e la gonna midi, magari nera, oppure con una gonna a tubino. Da non sottovalutare anche la scelta di indossarle con un abito floreale, must di primavera.

Unico accorgimento: lasciare scoperto il cinturino che avvolge delicatamente la caviglia e rende il piede decisamente più armonioso.

Lettura consigliata

Essere alla moda ed eleganti anche senza tacchi è possibile con queste scarpe diverse dalle solite sneakers e ballerine