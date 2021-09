Una delle prime cose che facciamo non appena apriamo gli occhi al mattino è allungare la mano e cercare nel buio il nostro cellulare. Controlliamo i messaggi, le notizie e leggiamo le email personali e di lavoro.

Parlando di email, secondo una ricerca, ogni giorno vengono inviate circa 227 miliardi di email e ciò equivale a dire 2,7 milioni al secondo.

Se guardiamo attentamente è molto probabile che tra quelle email ce ne siano alcune con dei refusi, soprattutto quando si parla di lettere maiuscole accentate.

Infatti sulle nostre tastiere del computer ci sono i tasti per digitare le lettere minuscole accentate ma non quelle maiuscole. Vediamo insieme come fare a inserire all’interno di un testo vocali maiuscole accentate e smettiamola di scrivere «E’» al posto di «È» con questo trucco velocissimo e semplicissimo da ricordare.

Possiamo abbandonare gli stratagemmi complessi

Anche se in molti ricorrono allo stratagemma dell’apostrofo (A’, E’, I’, O’, U’) non è corretto in italiano e trovare in documenti formali o ufficiali questo errore è davvero spiacevole.

Molti altri invece cercano su Google “maiuscola accentata” e poi fanno copia e incolla. In questo caso la grammatica sarà corretta ma sicuramente non è il metodo più veloce.

Online invece troviamo molte guide che suggeriscono di utilizzare combinazioni di tasti e numeri. Riusciremo ad ottenere il risultato che vogliamo ma è senza dubbio difficile da ricordare.

Chi usa Microsoft Office Word è facilitato quando le lettere maiuscole accentate sono collocate all’inizio di una frase perché automaticamente vengono corrette grazie alla correzione automatica.

Ma può capitare di doverle inserire all’interno di un testo. Vediamo come fare.

Smettiamola di scrivere «E’» al posto di «È» con questo trucco velocissimo e semplicissimo da ricordare

Il trucchetto per tutti i computer (sia PC che MAC) è di sfruttare la correzione automatica che Word ci propone. Basterà mettere un punto subito prima della lettera accentata, poi lasciare uno spazio e mettere la vocale minuscola accentata e poi premere ancora sullo spazio.

In questo modo il nostro correttore automatico penserà che stiamo iniziando una nuova frase e automaticamente renderà quella lettera maiuscola. A questo punto ci basterà cancellare gli spazi e il punto e avremo la nostra frase.

Esempio: se vogliamo scrivere una parola come “SOSTENIBILITÀ” scriviamo “SOSTENIBILIT.” poi lasciamo uno spazio e mettiamo la “à”, lasciamo un altro spazio e otterremo questo risultato “SOSTENIBILIT. À ”.

A questo punto cancelliamo gli spazi ed il punto e avremo la nostra parola.

Per gli utilizzatori di Mac esiste un metodo ancora più semplice. Basterà:

Impostare il maiuscolo;

Tenere premuto il tasto della vocale corrispondente, ad esempio la e;

Scegliere premendo il numero l’opzione che vogliamo tra quelle disponibili.