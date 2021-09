I capelli sono un fattore estetico di rilievo che le donne difficilmente trascurano. Ci piacerebbe mantenerli sempre belli e forti, ma non è così semplice. I fattori ambientali come il sole caldo e l’abitudine a maltrattarli con piastre e tinte sono nemici giurati che a lungo andare portano ripercussioni.

Per questo, le cure che dovremmo riservare ai nostri capelli non dovrebbero differire dal trattamento della pelle o di altre parti del corpo. Il momento in cui possiamo prendercene maggiormente cura è sotto la doccia. A partire da quando li laviamo fino all’asciugatura, siamo responsabili della salute della nostra chioma.

Per tentare di mantenerla fluente e gradevole alla vista nel migliore dei modi, è necessario adottare degli accorgimenti indispensabili. Quelli che forniremo oggi non li abbiamo stabiliti noi, ma riguardano il parere degli esperti in tricologia. Sono semplici accortezze che, se applicate, possono ridare luce e vitalità ai capelli sfibrati e senza vigore.

Ecco come lavare e asciugare i capelli per averli sani e voluminosi in ogni occasione

Precisiamo subito che non forniremo un numero preciso di lavaggi da fare in settimana, perché non esiste. Ogni tipo di capello, grasso o secco che sia, avrebbe bisogno del suo trattamento specifico, che solo recandoci da un esperto potremmo conoscere. Detto questo, vi sono delle regole base che dovremmo applicare per ogni capigliatura, a partire dalla scelta dello shampoo.

Infatti, il prodotto che mettiamo sul cuoio capelluto non dovrebbe mai avere un pH superiore a 5. Addirittura, sarebbe meglio se fosse inferiore nel caso ci sottoponessimo a trattamenti di bellezza come permanenti o tinte. Dopo l’applicazione sfreghiamo bene la cute per 3-4 minuti, prima di risciacquare con acqua tiepida.

Per un risultato ottimale e capelli più lisci, si consiglia di applicare un balsamo post lavaggio. Il trattamento garantirà anche maggiore protezione alla chioma dai fattori esterni. Lasciamolo in testa per qualche minuto, quindi procediamo col risciacquo.

Un momento da non trascurare: l’asciugatura

Dopo il risciacquo, i nostri capelli gronderanno di acqua e sarà questo il momento in cui si mostreranno in tutta la loro fragilità. Perciò, evitiamo ad ogni costo di spazzolarli adesso. Prima asciughiamoli, strizzandoli inizialmente con l’asciugamano. La soluzione migliore sarebbe quella di esporli poi all’aria aperta. In inverno, o quando non ne abbiamo la possibilità, possiamo usare il phon, ma con riguardo.

Preferiamo i modelli ad alte prestazioni: quelli da 1600 fino a 2000 watt sono ideali per l’asciugatura. Mentre li foniamo spostiamo i capelli con le mani, inclinando in giù la testa per accentuare il volume. Ora possiamo spazzolarli, ma anche qui facciamo attenzione: preferiamo pettini coi denti lisci e regolari. Se ruvidi potrebbero rovinare la nostra bella chioma. Ecco come lavare e asciugare i capelli per averli sani e voluminosi in ogni occasione.