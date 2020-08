Siete davvero sicuri che tagliare i capelli li faccia crescere più in fretta? Ecco la verità

Siete davvero sicuri che tagliare i capelli li faccia crescere più in fretta? In effetti, se molte persone vanno spesso dal parrucchiere è proprio per questo motivo. Sono infatti convinte che tagliare i capelli possa renderli più forti e farli quindi crescere più velocemente. Non è così secondo alcuni specialisti del settore e, ormai, sempre più numerosi sono gli articoli dedicati a districare l’annosa questione. Vediamo perché tagliare i capelli non li fa crescere più in fretta né li rinforza.

Tagliarli non li fa crescere più in fretta

Il parrucchiere lavora unicamente sul fusto del capello e sul follicolo pilifero, cosa effettivamente assurda anche solo da pensare. Questo è un organo situato in profondità, responsabile del nutrimento della chioma. Chiaramente tagliare i capelli può essere utile a tenerli in ordine e a rimuovere le doppie punte, ma assolutamente non a farli crescere più in fretta o a diventare più forti.

Il ciclo vitale del singolo capello

Ogni capello ha un proprio ciclo vitale, con cui è impossibile agire con strumenti meccanici, che siano forbici o rasoi. Suddetto ciclo è suddiviso in tre fasi: di crescita, di involuzione e di riposo. Stress o squilibri ormonali e fisici possono influirvi, causando un accorciamento della fase di crescita. Un fattore che fa sì che i capelli appaiano corti e sottili in caso di problematiche insorte.

Di quanto crescono ogni giorno e mese?

In media, i capelli crescono 1 cm ogni mese. Chiaramente non è una misura standard e può variare, anche se non in percentuali troppo rivelanti, da persona a persona. Nessun farmaco può accelerarne la crescita. Ogni giorno, invece, il singolo capello cresce di all’incirca 0,3-0,4 mm.

