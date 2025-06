Sicilia e non solo: in Italia ci sono molti borghi dove ti danno fino a 40mila euro se scegli di trasferirti e metter su famiglia

Ci sono dei Comuni italiani che offrono incentivi a tutti coloro che vi si trasferiscono. Si tratta di un’iniziativa promossa per attrarre nuovi abitanti e, di conseguenza, favorire lo sviluppo di aree che altrimenti rischierebbero di scomparire. Lo spopolamento delle aree interne del nostro Paese è, infatti, un fenomeno che si è notevolmente intensificato negli ultimi anni, soprattutto a causa della carenza di lavoro che spinge i più giovani a cercare opportunità professionali lontani dalla terra di origine. I piccoli paesi sono sempre più vuoti, mentre le grandi città sempre più affollate e, quindi, sono stati ideati una serie di progetti per evitare che intere zone rimangano disabitate. In alcuni casi, i bonus destinati ai “nuovi abitanti” possono arrivare fino a 40.000 euro!

Se ti trasferisci in questi Comuni hai diritto fino a 40.000 euro

La maggior parte delle agevolazioni economiche destinate a coloro che decidono di trasferirsi in determinati Comuni italini sono contributi a fondo perduto, legati all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili residenziali oppure all’apertura di nuove attività commerciali. Ecco i principali bandi attivi per il 2025.

5.000 euro per chi si traferisce in Puglia, a Roseto Valfortone

Il Comune di Roseto Valfortore, sui Monti Dauni, riserva una somma una tantum di 5.000 euro a fondo perduto per chi trasferisce qui la residenza e apre un’attività economica (commerciale, artigianale o agricola).Il bonus è concesso previo accertamento di tali condizoni. Gli interessati possono consultare le informazini utili direttamente sul sito del Comune.

1.800 euro per chi va a vivere a Candela, in Puglia

Candela, in provincia di Foggia, riconosce un bonus per coloro che acquistano casa nel Comune. L’importo spettante è di:

800 euro per i single;

per i single; 1.200 euro per le coppie;

per le coppie; fino a 1.800 euro per le famiglie con figli.

25.000 euro per chi sceglie di andare a vivere nei Comuni del Basso Ferrarese

Il “Bando Casa Area Interna – Comuni Basso Ferrarese” prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di una casa da destinare ad abitazione principale. È rivolto a maggiorenni che si trasferiscono nei Comuni di Codigoro, Goro, Mesola, Copparo, Riva del Po, Tresignana, Jolanda di Savoia, Fiscaglia e Lagosanto. Il bonus copre il 50% delle spese affrontate, fino a un massimo di 25.000 euro.

Bando di Residenza Attiva in Calabria, per ricevere fino a 28.000 euro

Il Reddito di Residenza Attiva attivo in Calabria sancisce il riconoscimento di un bonus fino a 28.000 mila a chi ha tra i 18 e i 40 anni, proviene da un Comune con più di 2.000 abitanti e si trasferisce in uno dei seguenti Comuni:

Aieta;

Albidona;

Civita;

San Donato di Ninea;

Bova;

Samo;

Sant’Agata del Bianco;

Caccuri;

Santa Severina.

Un’altra condizione è che venga avviata o rilevata un’attività commerciale o artigianale nel Comune scelto.

40.000 euro per chi si trasferisce in Veneto

Anche il Veneto ha deciso di erogare contributi a fondo perduto ripopolare le aree montane, concedendo fino a 40.000 euro per chi si trasferisce in uno dei 465 Comuni ad alta quota. Possono accedere alle agevolazioni le persone che acquistano o ristrutturano un immobile e vi trasferiscono la residenza per almeno 5 o 10 anni. L’ammontare spettante varia a seconda dei lavori effettuati e della spesa affrontata.

Le modalità di presentazione della domanda per il finanziamento cambiano a seconda dei Comuni, per tutti i dettagli sui bandi attivi è possibile consultare questa pagina.

5.000 euro per trasferirti in questo Comune della Sicilia

Petralia Soprana, infine, un pittoresco borgo della Sicilia, sta offrendo 5.000 euro a chiunque decida di trasferirsi in questa affascinante comunità e avvia una nuova attività commerciale. Per verificare fino a quando sarà attivo il bando, invitiamo a consultare il sito del Comune.