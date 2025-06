Quanto costa la spesa in Italia? 5 città e 5 prodotti di largo consumo a confronto

Rincari, inflazione, cuneo fiscale: sono loro i principali nemici dei nostri portafogli, soprattutto dal 2022 in poi quando, con l’invasione russa in Ucraina, l’economia italiana ha avuto un altro duro colpo alla sua crescita. A farne le spese, come al solito, sono le famiglie e i consumatori, che si trovano davanti a un carrello della spesa sempre più vuoto e a uno scontrino sempre più pesante. Per capire quanto costa la spesa in Italia, abbiamo consultato gli ultimi dati disponibili sull’Osservatorio Prezzi e Tariffe, uno strumento pubblico e gratuito messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico). Per farci un’idea dei soldi che spendiamo per mangiare, abbiamo preso in esame 5 prodotti di largo consumo (burro, caffè, mozzarella, olio e carne di bovino) e 5 città (Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo), scoprendo che le differenze tra nord e sud Italia sono spesso più ampie, e diverse, di quanto immaginassimo. E soprattutto, abbiamo fatto un confronto tra maggio 2025 (ultimi dati disponibili) e gennaio 2022, ovvero subito prima dello scoppio del conflitto tra Mosca e Kyiv. I risultati? I prezzi medi dei prodotti presi in esame sono aumentati in maniera esponenziale, come nel caso del burro, passato da 8,94 a 12,83 euro a Milano oppure della carne di bovino a Roma, che da 18,85 euro è salita a 22,48. Ma ecco quali sono i costi medi nel nostro Paese, dove si spende di più e di meno per portare a casa quanto necessario nel quotidiano.

Burro (1000 grammi)

Elemento fondamentale per la cucina delle regioni del Nord Italia (c’è chi traccia una linea, più o meno all’altezza del Po, tra l’Italia del burro e quella dell’olio), il burro è anche la base di moltissime ricette della pasticceria. Lo scarto sui prezzi minimi è di circa 7 euro, con il costo più basso a Roma e quello più alto a Palermo. Proprio nel capoluogo siciliano, un chilo di burro costa circa 1 euro e 50 in più che a Milano.

Milano: da 9,75 a 20,32 euro (media: 12,83 euro)

Bologna: da 9,82 a 18,02 euro (media: 12,73 euro)

Roma: da 5,33 a 20,72 euro (media: 13,88 euro)

Napoli: da 10,71 a 15,9 euro (media: 13,4 euro)

Palermo: da 12,12 a 16,25 euro (media: 14,21 euro)

Caffè tostato (1000 grammi)

Nessuna colazione, pranzo, ricevimento di ospiti in Italia o momento sociale sarebbe completo senza un caffè. “Ti offro un caffè” è forse la frase che diciamo più spesso, ma è una frase che inizia a costarci abbastanza. Per un chilogrammo di caffè tostato la spesa maggiore l’abbiamo a Milano dove, nonostante il prezzo minimo più basso, quello medio sfiora i 19 euro, mentre a Palermo si spendono quasi 4 euro di meno. Il costo più alto in assoluto a Roma, con più di 31 euro per un chilo di “oro scuro”.

Milano: da 8,85 a 29,03 (media: 18,9 euro)

Bologna: da 9,9 a 28,51 euro (media: 16,94 euro)

Roma: da 10,34 a 31,2 euro (media: 15,97 euro)

Napoli: da 12,72 a 19,23 euro (media: 16,07 euro)

Palermo: da 12,5 a 21,4 euro (media: 15,32 euro)

Mozzarella fior di latte (1000 grammi)

Una caprese, ma quanto mi costa? È il piatto simbolo dell’estate italiana: pomodori, basilico e una buonissima mozzarella fior di latte, di quelle che, per dirla con le parole di Totò, “deve cacciare il latte”. E anche parecchi euro per comprarla, soprattutto a Napoli, che ha il costo medio più alto: qui sfiora addirittura i 10 euro, quasi 2 euro in più che a Bologna, dove si assesta sugli 8,12 euro. Proprio nel capoluogo felsineo il prezzo massimo è il più alto, superando di poco i 16 euro.

Milano: da 5,85 a 15,96 euro (media: 8,32 euro)

Bologna: da 6,17 a 16,04 euro (media: 8,12 euro)

Roma: da 6 a 15,58 euro (media: 8,83 euro)

Napoli: da 7,17 a 12,25 euro (media: 9,72 euro)

Palermo: da 7,24 a 12,3 euro (media: 9,5 euro)

Olio extravergine d’oliva (100 cl)

È forse il prodotto su cui maggiormente abbiamo visto l’aumento significativo di prezzo negli ultimi anni, ma praticamente nessuno rinuncerebbe a condire qualsiasi piatto, dal brasato all’insalata, con un goccio di buon olio extravergine d’oliva. Almeno di non trovarsi a Bologna, dove un litro di olio EVO costa in media più di 8 euro, 1,10 euro in più che a Napoli. Il prezzo più alto, forse non è un caso, lo troviamo a Milano dove sfiora i 17 euro.

Milano: da 4,5 a 16,79 euro (media: 6,94 euro)

Bologna: da 4,51 a 13,87 euro (media: 8,27 euro)

Roma: da 4,78 a 13,1 euro (media: 7,79 euro)

Napoli: da 5 a 9,6 euro (media: 7,17 euro)

Palermo: da 5,02 a 8,49 euro (media: 5,98 euro)

Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr)

Paghereste mai 40 euro per un chilo di carne? A Bologna potrebbe succedervi: per 1000 grammi di carne fresca di bovino adulto, primo taglio (quello che corrisponde, grossomodo, alla lombata) il costo medio è di 26 euro, ma si arriva a pagarne anche 38,90. La differenza con Napoli è davvero impressionante: qui la media è inferiore di 9 euro, il costo massimo addirittura di quasi 17. Roma e Milano, per questo prodotto, si equivalgono sostanzialmente.