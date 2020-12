Parlare di incantesimi nel 21esimo secolo è un po’ un controsenso. La scienza ha soppiantato molte credenze che si ritenevano essere magiche. Razionalmente tutti sanno che queste energie mistiche non hanno mai avuto conferma dalla scienza come esistenti. Ma questo non vuol dire che non possano essere ugualmente utili.

Già, perché ci sono alcuni piccoli rituali casalinghi che si possono compiere non tanto per imitare la streghetta Hermione di Harry Potter, quanto per aiutare a mettere a fuoco ciò che c’è nella propria testa. Spesso ci si sente confusi riguardo al futuro e a cosa si vuole davvero.

Allora ecco i piccoli rituali casalinghi da fare a Capodanno per un 2021 davvero magico. Questi ‘incantesimi’ hanno proprio la funzione di mettere ordine nella mente e spingere a una sorta di metodo meditativo per capire meglio. E, in fondo, se c’è la giusta consapevolezza, un tocco di magia non può certo fare male!

Il profumo è un elemento fondamentale della magia

Allora, perché non prepararne uno personale? Basta mischiare qualche olio essenziale a proprio piacimento. Ce ne sono moltissimi in commercio, ma l’importante è che siano il più possibile naturali. Quando si vorrà ‘fare colpo’, basterà metterne qualche goccia in punti strategici: polsi, clavicole e dietro le orecchie.

Un amuleto facile da realizzare: basta annodare un nastro di seta o raso, meglio se verde. Ogni nodo va fatto tenendo bene in mente, chiari, i propri desideri. Basta fare sette nodi, in fila l’uno dopo l’altro, ciascuno per ogni obiettivo che ci si pone.

I piccoli rituali casalinghi da fare a Capodanno per un 2021 davvero magico

Purificare e profumare la propria casa è importantissimo all’inizio di un nuovo anno. In primis andrebbe buttato via tutto il superfluo, come facevano già nell’antica Roma. Questo simboleggia la creazione di spazio nella propria vita per le cose belle. In ogni angolo della casa si metterà poi una ciotola di sale marino grosso, per purificare l’ambiente dalle energie negative. Ben accetto, ma non indispensabile, unire a questo rituale la coltivazione della lavanda in un vasetto di casa. È di ottimo auspicio per donare felicità e abbondanza.