Siamo ad una festa, abito perfetto, tacco dodici impeccabile, capelli e trucco da star, gioielli che luccicano… ma ecco che qualcosa distrugge tutto.

Un tizio accanto a noi è passato con la sigaretta accesa e ci ha fatto un bel buco sui collant. Ed è così che il nostro look impeccabile perde immediatamente fascino ed eleganza.

Disperate, andiamo in bagno nel tentativo di risolvere qualcosa, ma la domanda è: come? Cosa possiamo fare? Sicuramente il primo pensiero è quello di togliere i collant e gettarli immediatamente, ma fa troppo freddo e quest’idea non sembra essere delle migliori.

E quindi? Vediamo un po’ come poter risolvere questo spiacevole inconveniente.

Con questi trucchi i collant bucati non saranno più un problema

Regola numero uno: avere sempre un secondo paio di collant in borsa.

Questo tipo di calze è talmente leggero e delicato che basta una minima distrazione perché si sfilino. Ecco perché non dovremmo mai essere sprovviste di un paio di riserva.

Ma andiamo alla soluzione per il nostro antiestetico buco da sigaretta. Lo smalto. Ebbene sì, proprio lo smalto per le unghie. Rimedio antico, spesso snobbato, ma assolutamente efficace.

Il colore dipende dalla calza, ma in generale si consiglia quello trasparente per non rovinare l’effetto del collant. Basta passare lo smalto intorno al buco o sulla smagliatura ed aspettare qualche secondo che si asciughi. Lo smalto si solidifica ed evita così che la parte rovinata si espanda per tutta la calza.

Questo metodo permette di risolvere il fastidioso problema molto velocemente e di non comprare un paio di collant al giorno.

Tutto nella borsetta

Con questi trucchi i collant bucati non saranno più un problema dato anche che possiamo tranquillamente metterli in borsa.

Sia un secondo paio di calze che lo smalto, infatti, occupano talmente poco spazio che riescono ad entrare in una pochette. Saranno la nostra salvezza e ci eviteranno momenti di imbarazzo e di pseudo panico!