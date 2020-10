Il giorno della Festa di San Francesco d’Assisi, il Papa firmerà la sua terza enciclica, dal nome che ne rivela le prospettive, “Tutti fratelli. Cerchiamo di andare in avamposto”.

Francesco d’Assisi negli scritti del papa

L’enciclica che è in procinto di uscire e quella precedente di Papa Francesco, sono ambedue ispirate al santo di Assisi, di cui il Papa porta il nome. Sono, dunque, in linea con la scelta che il Pontefice ha fatto al momento della sua elezione al soglio di Pietro.

La Laudato Sì del 2015 affrontava il tema della salvaguardia del pianeta, dall’invadente inquinamento e soprattutto dallo sfruttamento delle risorse terrestri, oltre che umane. Il Papa ha sentito la necessità di mostrare a tutto il mondo, lo scempio che un’élite di persone sta operando nei confronti delle risorse del pianeta. Un’enciclica di attualità sociale e che segue la sensibilità ecologista odierna.

Siamo davvero “Tutti fratelli” come dice Papa Francesco nella nuova enciclica?

È stata firmata ieri, 3 ottobre 2020. Cosa contenga esattamente non si conosce, ma già il titolo e alcune espressioni rilasciate dal Papa recentemente, ce ne fanno prevedere il suo contenuto forte e anticonformista. In un’udienza di poche settimane fa Francesco così si pronunciava: “Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura del creato, della casa comune? Pensiamoci”. E anche: “L’economia è malata. Nel mondo di oggi, pochi ricchissimi più di tutto il resto dell’umanità. E’ un’ingiustizia che grida al cielo. Paesi e imprese del Nord si sono arricchiti sfruttando doni naturali del Sud, generando un debito ecologico. Chi pagherà questo debito?”.

I temi dell’enciclica

Da queste frasi si possono evincere i temi che tratterà Papa Francesco. Ci sarà un richiamo ai valori per il rispetto dell’ambiente e della cura del pianeta Terra. Nella nuova enciclica emergerà di forza il tema della fratellanza universale. Una fratellanza che non sarà trattata solo da un punto di vista spirituale e morale ma che sicuramente avrà delle connotazioni pratiche. Le frasi sopra del Papa ci fanno intravedere come l’argomento sarà trattato con i suoi risvolti economici e gli squilibri umanitari che un’economia malata ha creato nel mondo. Un’enciclica tutta da leggere.