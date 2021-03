Quando si tratta di alcuni inconvenienti legati alla casa, solitamente le soluzioni migliori sono quelle che non richiedono né prodotti specifici né tantomeno spese eccessive. Certo, non in tutti casi purtroppo questo concetto può rivelarsi corretto. Esistono infatti situazioni importanti per cui dobbiamo per forza di cose rivolgerci a gente del mestiere. Quando però abbiamo a che fare con problemi quotidiani magari piccoli, ma ugualmente fastidiosi, a volte la soluzione è più semplice del previsto. A questo proposito, più avanti vedremo perché con un po’ di pepe sul balcone risolveremo definitivamente questo diffuso problema.

Non solo una spezia

Il pepe infatti può tornarci utile in tanti modi diversi. Tenerlo nella mensola della cucina ed utilizzarlo solamente per speziare i cibi è veramente un peccato. Di certo nell’ambito culinario si rivela efficace in molte occasioni, ma anche in altri ambiti della casa può darci inaspettatamente una gran mano. Una tecnica che vede proprio in questa spezia la sua protagonista principale infatti la andremo a svelare proprio ora. Dunque ecco perché con un po’ di pepe sul balcone risolveremo definitivamente questo diffuso problema.

Una presenza sgradita

Soprattutto con l’arrivo della bella stagione tutti noi vorremo utilizzare maggiormente gli spazi aperti di cui le nostre case dispongono. Non solo giardini dunque, ma anche balconi, terrazzi, e chi più ne ha più ne metta. Capita spesso però, in questi luoghi, di trovarsi a combattere con delle presenze non proprio gradite, ovvero i topi. Inutile dire che la quantità di ratti in ogni città sia molto elevata. Proprio per questo è del tutto normale, se non probabile, finire con l’avere questo tipo di problema.

Bene, per liberarsene senza rischiare di avvelenarli inutilmente, oggi presentiamo un ottimo rimedio. Basterà infatti versare in una ciotola o in un bicchiere una modesta quantità di pepe. Lasciarla in giardino, o nel terrazzo, e aspettare che avvenga la magia. I topi difatti non riescono a sopportarne l’aroma, né tantomeno l’odore. Dunque ci penseranno due volte prima di avvicinarsi verso casa nostra. È di fatto una spezia che sui roditori presenta un effetto repellente, che possiamo in questo modo sfruttare a nostro favore.