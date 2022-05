È questo il momento in cui molti di noi prenotano le vacanze, se non l’hanno ancora fatto. Se siamo alla ricerca di luoghi particolarmente belli e incontaminati, vale la pena dare un’occhiata alle classifiche che i vari enti preposti stilano in questo periodo. L’European Best Destination è un ente della Commissione UE con sede a Bruxelles, che ogni anno sceglie le migliori mete per viaggiare in Europa. Lo fa basandosi sul giudizio espresso da migliaia di visitatori di ben 182 Paesi diversi. Tra le spiagge più belle d’Europa ne ha scelte 22 come Best European Destinations 2022.

Mare cristallino e soffici dune di sabbia bianca

In prima posizione nell’elenco c’è la spiaggia di Porto Santo Golden Beach nell’arcipelago di Madeira, in Portogallo, un vero paradiso di soffici dune e mare cristallino. Ma ci sono destinazioni per tutti i gusti. Come la Baia delle Zagare a Vieste, in Italia, la meta ideale per una fuga romantica. Non mancano luoghi affascinanti e famosi, ben noti al turismo internazionale, come la spiaggia del Cauco sulla Costiera Amalfitana. L’Italia è presente con 7 destinazioni.

Noi oggi ci allontaneremo dall’Italia e andremo in Corsica sulla spiaggia di Santa Giulia, a Porto Vecchio, nella parte meridionale dell’isola. Acque turchesi e paesaggi incontaminati ne fanno una vera oasi di relax. È circondata da rocce di granito e dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. I fondali bassi la rendono adatta a una vacanza con tutta la famiglia.

Acque turchesi e paesaggi incontaminati in questa spiaggia eletta tra le 25 più belle d’Europa nel 2022 e vicinissima all’Italia

Da Santa Giulia ci si può muovere per visitare l’isola. La Corsica è famosa per la sua bellezza selvaggia, con coste rocciose e montagne all’interno. Un patrimonio naturale di grande fascino che gli abitanti custodiscono e difendono dagli assalti del turismo di massa. Nei supermercati corsi è impossibile acquistare piatti e posate in plastica. Semplicemente non si vendono. I luoghi più belli sono quelli incontaminati, preservati con tenacia nel loro inconfondibile carattere selvaggio.

L’offerta gastronomica è particolare ed interessante. Sulle coste domina il pescato freschissimo e profumato. Ma nell’interno è possibile assaggiare salumi degni della migliore tradizione italiana. La Corsica infatti è passata alla Francia solo nel 1768. Merita sicuramente una visita Ajaccio, la città natale di Napoleone con i suoi muri color pastello. La casa del famoso condottiero è diventata un Museo Nazionale.

L’isola si può raggiungere in aereo o in traghetto.

