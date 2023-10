Nuova obbligazione con cedola pazzesca fino al 7% e rendimento totale potenziale del 66% 

Arrivano sul mercato nuove obbligazioni corporate con rendimenti davvero elevati. L’ultimo bond arrivato offre cedole crescenti fino al 7% e un rendimento totale a scadenza del 66%.

Investire in obbligazioni e ottenere rendimenti superiori alla media di mercato è possibile diversificando il proprio portafoglio oltre i titoli di Stato. Una delle opzioni più interessanti è rappresentata dalle obbligazioni corporate, emesse da entità private, che spesso offrono rendimenti più elevati rispetto ai titoli di Stato.

Questi strumenti finanziari rappresentano un’opportunità unica per gli investitori che cercano di massimizzare i loro rendimenti senza assumere un rischio eccessivo. In questo periodo è molto attiva sul mercato dei bond corporate il colosso bancario Goldman Sachs. La nuova obbligazione appena emessa promette cedole fino al 7% annuo ed ha caratteristiche molto particolari.

Nuova obbligazione con cedola pazzesca emessa da Goldman Sachs

Goldman Sachs ha recentemente emesso una nuova obbligazione (ISIN: XS2552848785) con un importo collocato di 80 milioni di euro. Questi titoli, denominati in euro, sono già negoziati sul Mercato obbligazionario telematico di Borsa Italiana. La durata massima del titolo è di 11 anni, con scadenza fissata al 22 settembre 2034.

Le cedole delle obbligazioni Goldman Sachs sono strutturate in modo da aumentare progressivamente durante il periodo d’investimento. Per i primi 2 anni la cedola lorda è del 5,1% ma questa sale al 5,4% al terzo anno. Negli anni successivi le cedole continuano a crescere fino ad arrivare al 6,8% annuo il decimo anno e al 7,00% nell’ultimo anno.

Cosa si rischia ad investire nel nuovo bond di Goldman Sachs

Investire in questa obbligazione comporta principalmente 2 rischi. L’obbligazione emessa è tecnicamente callable, il che significa che Goldman Sachs ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il capitale dal secondo anno. Questo espone l’investitore al rischio del rimborso e quindi al mancato guadagno di tutte le cedole successive. Quindi c’è la possibilità che non si arrivi ad incassare la cedola del 7%. Un eventuale rimborso abbassa il rendimento totale del bond. Al momento della scrittura dell’articolo secondo il sito di Borsa italiana indicava il rendimento effettivo netto a scadenza per il primo anno al 3,99%.

L’altro rischio è quello che l’emittente non rimborsi il bond o lo rimborsi solo parzialmente. Ma nel caso di Goldman Sachs il rischio di credito è molto basso, con rating BBB+ per S&P, A per Fitch e A2 per Moody’s. Questo significa che la probabilità che Goldman Sachs non sia in grado di onorare i suoi impegni finanziari è molto bassa. Tra l’altro il rating dell’obbligazione è superiore a quello dei nostri titoli di Stato

Come investire nell’obbligazione di Goldman Sachs

Le obbligazioni Goldman Sachs possono essere acquistate sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. Il quantitativo minimo parte da 1.000 euro nominali. Questa Nuova obbligazione con cedola pazzesca è solo l’ultima emissione di Goldman Sachs. Di recente la banca USA ha emesso un altro interessante titolo obbligazionario.