Tutti noi amiamo andare al cinema. Si tratta di un momento rilassante ma al tempo stesso emozionante. Se scegliamo il film e la compagnia giusta, infatti, una sera al cinema è una sera al top. E, inoltre, si tratta anche di un ambiente accogliente. Perfetto per famiglie, amici e coppie di innamorati. Insomma, chi potrebbe mai dire di no a una serata così! Ma uno dei grandi problemi di quando si va al cinema è la fame che inevitabilmente ci assale mentre siamo concentrati a guardare un film. Infatti, spesso vorremmo portare degli alimenti direttamente cucinati da noi. Ma questo è possibile? Insomma, si può portare il cibo da casa quando si va al cinema? Ce lo spiega l’avv. Angelo Greco, che ci dà il suo parere sulla questione.

Cibo nelle borse direttamente da casa nostra: possiamo farlo?

Per prima cosa, dovremmo vedere cosa dice nello specifico il regolamento interno del cinema che abbiamo scelto. Infatti, potrebbe essere vietato a prescindere il consumo di alimenti all’interno della sala, per una questione per lo più igienica. Perciò, in questo caso non ci poniamo neanche la domanda. L’importante, però, è che il regolamento sia ben visibile al momento dell’acquisto del biglietto.

Se però non ci fosse alcuna regola interna, cerchiamo di capire se si può portare il cibo da casa quando si va al cinema.

Cibo da casa quando si va al cinema, ecco le regole da seguire

A detta dell’avv. Angelo Greco, non sussiste alcun tipo di legge che possa impedirci di portare del cibo da casa nostra quando andiamo al cinema. Soprattutto se siamo sicuri che le regole interne non lo vietino. E se vediamo lo stand con pop-corn e bevande, sappiamo che sicuramente si può mangiare in sala.

Perciò, è lecito acquistare del cibo in una struttura diversa o portarlo direttamente da casa e poi mangiarlo in sala. L’Avv. Greco spiega che addirittura se lo staff dovesse impedire l’ingresso o compiere una perquisizione, ci potrebbero essere delle sanzioni richieste dal cliente. Questo, appunto, il parere dell’avvocato.

