Vediamo, in quest’articolo, quali sono i 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell’uomo.

L’attuale pandemia di coronavirus, ormai da quasi un anno, sta tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso. In quanto, aspettando un vaccino efficace e distribuito su vasta scala, il Covid-19 sta causando vittime e otre a generare una crisi sanitaria e umanitaria senza precedenti.

Ecco i 10 virus e infezioni più pericolose della storia, dalla peste al rotavirus

Ma nella storia dell’uomo ci sono state, e probabilmente continueranno ad esserci, virus ed infezioni pericolose che l’umanità sarà chiamata ad affrontare. Allora, ecco i 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell’uomo. In passato, infatti, l’uomo ha avuto a che fare con epidemie ancor più mortali del coronavirus.

Milioni di vittime

In primo luogo, la peste. In passato ha fatto milioni di vittime tornando a cicli pluriennali. Famosa e tragica è stata la cosiddetta peste nera che si è sviluppata come pandemia nel XIV secolo partendo dall’Asia centrale settentrionale per poi arrivare anche in Europa.

Tra i 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell’uomo va sicuramente annoverato anche il vaiolo. Il vaiolo, infatti, si è manifestata essere una terribile malattia infettiva. Con un tasso di mortalità del 30%, è caratterizzata da eruzione cutanee e dalla formazione di vescicole piene di liquido. Grazie al vaccino la malattia è stata, comunque, debellata.

L’influenza spagnola, poi, è tata una vera e propria pandemia influenzale. Scatenatasi agli inizi del XX secolo, uccise decine di milioni di persone in tutto il mondo.

L’influenza asiatica, di origine aviaria, causò circa due milioni di morti negli anni tra il 1957 ed il 1960.

Una malattia infettiva altamente contagiosa per l’uomo

Anche il morbillo è una malattia infettiva altamente contagiosa e ancora diffusa nel mondo. Il decorso è in genere benigno. Ma possono esserci complicazioni e rischio di morte specie per i bambini molto piccoli. Rischio che, anche in questo caso, viene gestito con le vaccinazioni.

Non esiste una terapia risolutiva

Tra i 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell’uomo non possiamo, naturalmente, non menzionare l’Aids. Si tratta della cosiddetta sindrome da immunodeficienza acquisita che si può trasmettere attraverso il sangue e secrezioni infette. Ad oggi per l’infezione da HIV non esiste una terapia risolutiva. Ragion per cui l’Aids è una malattia che può ancora uccidere, e per la quale la prevenzione è la migliore arma a tutela della propria salute.

Dalla rabbia al rotavirus

Altra terribile malattia è la rabbia. Questa, infatti, causa un’infiammazione al cervello, e conduce alla morte. Fortunatamente esiste il vaccino antirabbico.

L’ebola, invece, è una malattia con febbre emorragica che si trasmette dall’animale all’uomo tramite sangue e fluidi corporei. Con un tasso di mortalità che è altissimo, l’ebola continua ad essere una minaccia nei paesi dell’Africa tropicale.

La febbre dengue è, in particolare, una malattia infettiva tropicale che è causata dall’omonimo virus. Presenta comunque un basso tasso di mortalità e la sua trasmissione nell’uomo avviene attraverso le zanzare infette.

Infine, il rotavirus. Si tratta di un virus per il quale esiste, comunque, un vaccino. La malattia colpisce i bambini causando gastroenterite virale.