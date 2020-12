Gli eredi possono prendere visione degli estratti conto relativi ai depositi in banca del defunto? In questi casi come si procede e quali documenti si rendono disponibili ai superstiti? Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano come e quando si può chiedere alla banca l’estratto conto corrente del defunto.

Come sbloccare i soldi

La questione dello sblocco del conto corrente e dei depositi bancari intestati al familiare defunto coinvolge la presentazione della dichiarazione di successione. Come molti sapranno, infatti, la legge impedisce che gli eredi possano utilizzare i soldi sul conto corrente del defunto senza che si effettui la dovuta dichiarazione di successione. A tal riguardo, una guida utile per sapere cosa occorra alla banca per lo sblocco dei depositi è consultabile qui. Relativamente ai movimenti bancari, invece, si può chiedere alla banca l’estratto conto corrente del defunto?

Quali dati relativi al conto del defunto si possono recuperare

Volendo rispondere alla domanda iniziale, la presa visione degli estratti conto può avvenire da parte degli eredi anche prima dell’effettivo sblocco del conto. Tale regola si mantiene valida a patto che si verifichi che i richiedenti si qualificano nei fatti come eredi. Il loro diritto di accesso alle informazioni e ai dati lo stabilisce l’art. 119 del T.U.B riferito al D. L.gs. n. 382/1993. A costoro, nel caso in cui pervenga esplicita richiesta, la banca ha l’obbligo di fornire le informazioni necessarie. La banca dunque rilascia tutti i dati sulle operazioni poste in essere da parte del defunto che riguardano non solo gli estratti conto ma anche: cassette di sicurezza; mutui; piani di accumulo; depositi di titoli e libretti di risparmio.

Ciò perché gli eredi, al fine di ricostruire l’asse ereditario, hanno il diritto di reperire le seguenti informazioni: che tipo di rapporti il defunto intratteneva con l’istituto di credito e qual è lo stato di tali rapporti al momento della morte del titolare; quali movimentazioni bancarie ha eseguito il defunto sul conto e quali operazioni hanno avuto luogo nel corso del tempo. In questo caso si ottiene un vero e proprio storico degli estratti conto. Ecco dunque quando e come si può chiedere alla banca l’estratto conto corrente del defunto.