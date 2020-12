Settimana scorsa parlavamo di mercati americani che più che in un rally natalizio sembravano impegnati in una passeggiata in una strada affollata.Un’altra settimana è passata ma i mercati americani sono ancora indecisi se continuare al rialzo o iniziare una discesa la cui profondità dipenderà molto dalla tenuta dei livelli chiave che andremo a discutere in seguito.

Dopo i fasti di novembre, infatti, quando le quotazioni del Dow Jones hanno guadagnato circa il 12%, la corsa al rialzo si è praticamente congelata. Basti pensare che nelle ultime 15 sedute, a partire da quella del 4 dicembre, le quotazioni si sono mosse in uno strettissimo trading range compreso tra 29.900 e 30.400.

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 24 dicembre a quota 30.199,87 in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata dello +0,07%.

Time frame settimanale

Dopo che due settimane fa le quotazioni avevano rotto al ribasso il livello intermedio in aera 30.060, salvo poi recuperarlo settimana scorsa, la settimana appena conclusasi ha visto la conferma del break, ma senza troppa convinzione. Continua, quindi, il balletto in prossimità di questo livello. Solo un deciso movimento direzionale potrebbe dare indicazioni chiare.

Al rialzo lo Swing Indicator è ancora al rialzo, ma sta perdendo la sua forza portandosi in una regione che potrebbe far scattare un segnale ribassista. Prestare, quindi, molta attenzione. Un deciso segnale rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 30.970.

Al ribasso, invece, la rottura di aera 29.470 sarebbe un brutto segnale ribassista.

Time frame mensile

