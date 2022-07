Se siamo già pronti in postazione fronte mare con lettino, ombrellone ed un mojito in mano potremmo fare questo divertente test. Anche se siamo comunque a casa sotto le bocchette del climatizzatore a guardare Netflix evitiamo la noia con un giocoso quiz di personalità. In questo articolo spiegheremo come degli esperti di psiche e comportamenti abbiano tracciato le linee caratteriali in base a come si tengono le mani.

Si può capire la personalità e il carattere di una persona in 10 secondi semplicemente osservando le mani

Ci sono tanti modi divertenti per studiare la personalità umane, tutti pseudoscientifici intendiamoci, ma comunque divertenti. Ad esempio è stato studiato anche il verso in cui srotoliamo la carta igienica.

Osserviamo, invece, una persona come pone le mani giunte e le braccia incrociate. Dovremo osservare come tiene l’avambraccio sinistro o quello destro. Inoltre baderemo ai pollici: se sia sovrapposto il destro o il sinistro.

Gli ipercritici

Chi pone sovrapposto l’avambraccio ed il pollice destro sovrapposto al sinistro, ha una personalità analitica. Costoro non agiscono d’impulso. Valutano tutte le possibili implicazioni, i pro e i contro e poi agiscono. Sono ipercritici e anche inclini alla critica altrui. Questo si spiegherebbe con una predominanza dell’emisfero destro, la parte razionale del nostro cervello.

Gli impulsivi moderati

Se la persona che ci sta innanzi sovrappone l’avambraccio destro a quello sinistro ma il pollice sinistro è sovrapposto al destro, costui è un moderato. Ciò significa che per le prime impressioni si lascerà guidare dall’istinto ma poi subentrerà la parte logica e analitica che avrà la prevalenza. L’impulsività sarà bloccata dalla ragione. Nel derby mente-cuore, vince la mente 1 a 0.

Senza filtri

Coloro che si mettono a braccia conserte con l’avambraccio sinistro sovrapposto al destro e così i pollici quando hanno le mani giunte, sono gli impulsivi. Costoro hanno una personalità creativa e si lasciano guidare dal sesto senso, dalle prime impressioni. Sono senza filtri ed impulsivi quindi non stupiamoci se abbiamo un linguaggio molto diretto senza fronzoli.

I “lascia che sia”

C’è anche il caso in cui a braccia incrociate si sovrapponga il braccio sinistro ma nelle mani incrociate il pollice sinistro sta sopra. Queste personalità dapprima danno un giudizio critico su fatti e persone ma poi lasciano che sia l’istinto a decidere.

Ebbene alcuni studi hanno rilevato che la postura a braccia conserte o a mani giunte sarebbe frutto di mera abitudine. Addirittura risulterebbe un processo di imitazione delle posture dei genitori per il 50 % dei casi.

Sono stati raccolti però anche dei dati sulle celebrità che appartengono a 4 gruppi di personalità, partendo da foto famose. Potremmo dire che rispecchiano in parte i profili proposti.

Ad esempio apparterebbero al gruppo 3 Steve Jobs, Picasso e Stephen Spielberg, menti geniali con molta inventiva.

Al primo gruppo, coloro che sono iper-razionali apparterebbero invece grandi scienziati come Isaac Newton, Albert Einstein ma anche Bill Gates.

Veramente si può capire la personalità e il carattere di una persona osservando braccia e mani? Forse è eccessivo ma può essere un test che ci offre una prima idea da verificare.

