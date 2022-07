Come ogni stagione, anche l’estate ha le sue specialità provenienti direttamente dai raccolti a cielo aperto. Infatti, tantissime verdure, che a volte per gola mangiamo anche in inverno, per crescere non hanno più bisogno delle serre.

Freschissime, quindi, arrivano sulle nostre tavole le melanzane, da friggere oppure cucinare al forno come secondo, e le zucchine. Tantissimo colore portano, poi, i peperoni, i fiori di zucca e i pomodori, con cui preparare conserve di sugo o strepitose insalate.

Un accenno andrebbe fatto anche alla frutta, con varietà tra le più buone dell’anno, come pesche, albicocche, anguria e melone. Da non dimenticare, però, sarebbero i legumi, che i terreni coltivati, immersi nel clima estivo, producono in quantità. Un esempio sono proprio i fagiolini, ideali per preparare un contorno ghiottissimo per accompagnare carne e pesce.

Squisiti come contorno questi fagiolini saltati in padella senza pomodoro e formaggio ma con un ingrediente segreto inaspettato

I fagiolini non sono altro che i baccelli, con all’interno i semi non maturi, di alcune varietà di fagioli. Questa loro caratteristica li renderebbe ideali proprio come contorno.

Solitamente, dopo averli puliti e lessati, si ripassano in padella con della salsa di pomodoro, o pomodoro pelato, oppure del formaggio grattugiato. La ricetta che presenteremo oggi, invece, è una variante decisamente più innovativa, ideale per arricchire il nostro ricettario e stuzzicare il palato.

Per preparare questi fagiolini come contorno avremo bisogno di:

500 grammi di fagiolini;

6 cucchiai di pangrattato;

5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

un cucchiaino di aglio in polvere;

sale q.b.;

pepe q.b.

A quest’elenco, poi, dovremmo aggiungere l’ingrediente segreto che renderà la nostra ricetta incredibilmente gustosa e cioè la menta fresca, nella quantità di 10 foglie grandi.

Procedimento

Spuntiamo i fagiolini cercando di togliere il filo centrale con il coltello. Laviamoli e lessiamoli per 8 minuti in acqua bollente e salata. Una volta pronti mettiamoli a scolare per eliminare tutta l’acqua di cottura.

Nel frattempo, tritiamo la menta fresca e mescoliamola al pangrattato, insieme all’aglio e a un pizzico di sale e pepe.

A questo punto facciamo scaldare l’olio in una padella e, dopo un minuto circa, aggiungiamo i fagiolini e il pangrattato aromatizzato. Mescoliamo di continuo per far amalgamare i due ingredienti e spegniamo il fornello solo quando il pangrattato risulterà ben tostato.

Quindi, sono squisiti come contorno questi fagiolini saltati in padella, da servire caldi o freddi e come accompagnamento a carne o pesce.

